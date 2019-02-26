В Беловежской пуще апробирован новый метод отбора биопроб для исследований зубров 26.02.2019, 21:39

Необходимую консультационную помощь белорусским специалистам оказали их коллеги из Варшавского университета естественных наук.

В Беловежской пуще впервые апробировали дистанционный метод отбора биопроб для генетических исследований зубров без их обездвиживания, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт национального парка.

Необходимую консультационную помощь белорусским специалистам оказали их коллеги из Варшавского университета естественных наук. "Для отбора проб использовано иммобилизирующее ружье. В него вставляется специальный шприц с иглой, который с расстояния до 70 м без особого шума ударяется в тело животного и отпадает. В игле остается несколько миллиграммов ткани животного (кожи). Этого маленького кусочка вполне достаточно для проведения генетических исследований", - пояснили в нацпарке.

Результаты эксперимента показали, что зубры не испытывают при отборе проб значительного дискомфорта, как, например, во время обездвиживания.

Специалисты отмечают, что возможность отбора проб дистанционным методом ограничена по сезонам года. В зимний период это возможно в местах концентрации животных на подкормочных площадях и вольерах.