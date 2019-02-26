Мэр Риги Нил Ушаков собрался досрочно оставить свой пост 26.02.2019, 22:02

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Нил Ушаков

Фото: РИА «Новости»

Возглавляющий с 2009 года латвийскую столицу мэр решил участвовать в выборах в Европарламент.

Нил Ушаков, занимающий пост мэра Риги, объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, сообщает Delfi. На выборы в Европарламент Ушаков пойдет со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

В случае избрания в Европарламент он пообещал оставить пост мэра. Ушаков уточнил, что во второй половине мая возьмет отпуск, чтобы обеспечить «прозрачность процесса». Он заверил, что в Риге останется работать максимально профессиональная команда, которая сможет «поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года».

Ушаков является мэром Риги с 2009 года. С тех пор он еще дважды переизбирался на этот срок. Последний раз это было в 2017 году. Срок полномочий мэра Риги составляет четыре года.

В феврале Ушаков избежал отставки, которой требовала оппозиция после обысков в его доме и на рабочем месте. Следственные действия были связаны с делом о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme.