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Сборная клубов экстралиги победила минское «Динамо» в первом матче серии

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  • 26.02.2019, 22:07
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Сборная клубов экстралиги обыграла «Динамо» со счетом 4:2.

Сборная клубов экстралиги переиграла минское "Динамо" в первом матче серии до двух побед — 4:2, передает pressball.by.

ДИНАМО — СБОРНАЯ КЛУБОВ ЭКСТРАЛИГИ — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

ДИНАМО Мн: Карнаухов (Хмыз); Евенко — Блум, Хауден — Терещенко — Когалев; Лисовец — Хенкель, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Уиркош — Знахаренко, Бокун — Волков — Литвинов.

СБОРНАЯ КЛУБОВ ЭКСТРАЛИГИ: Брикун (Осипков); Ногачев — Антонов, Гайнетдинов — Дрозд — Лопачук; Крыскин — Мажуга, С.Малявко — Кислый — А.Малявко; Казакевич — Щечин, Кашкар — Кулаков (К) — Амброжейчик; Боголейша — Мицкевич, Стефанович — Развадовский — Жидких.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кислый (С.Малявко, 19.10). 0:2 — Стефанович (Жидких, 22.33 — бол.). 1:2 — Знахаренко (Хауден, Блум, 25.16). 2:2 — Лисовец (Парфеевец, 30.16). 2:3 — Антонов (36.49). 2:4 — А.Малявко (59.43 — в пустые ворота).

Второй матч пройдет 28 февраля на "Чижовка-Арене".


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