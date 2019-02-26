Волкер: США и ЕС признают необходимость продления санкций против РФ 26.02.2019, 22:18

Курт Волкер

США и ЕС четко следят за ситуацией по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму, заявил Волкер.

США и Европейский союз признают необходимость в дальнейших санкциях в отношении России. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы очень четко и тщательно следим за ситуацией по соблюдению прав человека в Крыму. Также взвешенно следим за ситуацией с внедрением санкций. В тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС работаем над за тем, чтобы и в дальнейшем поддерживать режим санкций, связанных с Крымом. Признавая, что уже пятую годовщину захвата Крыма, мы США вместе с ЕС признаем необходимость в дальнейших санкциях", - сообщил Волкер.

Напомним, президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море. В частности, Порошенко посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, который вчера прибыл в Одессу. Президент отметил усиление сотрудничества Украины с США.

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно