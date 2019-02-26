В Минске задержали Ольгу Николайчик и Максима Винярского 8 26.02.2019, 22:33

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Активисты участвовали в акции солидарности с политзаключенными.

В 10 часов вечера Ольга Николайчик смогла позвонить и коротко сообщить о своем задержании корреспонденту «Радыё Свабода».

«Вот только что меня задержали у дома. Приехали милиционеры, почти автобус, и задержали, больше не дают говорить», - сообщила Ольга Николайчик.

Сегодня в 18 часов Ольга Миколайчик принимала участие в акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади.

Во время акции ее участников милиционеры не задерживали и не предупреждали об ответственности, не было задержаний и после окончания акции в 18.30.

По словам активиста Леонида Кулакова, нет сведений, где находится Максим Винярский, который также принимал участие в акции на Октябрьской площади.

«Звонила его мать, сказала, что он так и не вернулся домой», - сообщил о Леонид Кулаков.

Перед началом акции на выходе из дома задержали инициатора акции Павла Северинца, а также Дмитрия Полиенко и Анастасию Гусеву.