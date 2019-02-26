Тренер и игроки минского «Динамо» не стали общаться с прессой после матча 1 26.02.2019, 22:58

Минское «Динамо» проиграло сборной клубов экстралиги со счетом 2:4.

После поражения от сборной клубов экстралиги ни главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко, ни игроки не вышли к прессе, передает pressball.by.

Главный тренер сборной клубов экстралиги Михаил Захаров сразу после победы над минским "Динамо" в первом матче серии был приглашен в ложу Лукашенко.

Напомним, сборная клубов экстралиги переиграла минское "Динамо" в первом матче серии до двух побед — 4:2. Встреча проходила на "Минск-Арене".