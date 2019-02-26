Белорус стал победителем фотоконкурса от Apple 1 26.02.2019, 23:21

Фото: iphoned.nl

Фото белоруса появится на бигбордах в ряде городов, а также в магазинах компании и в интернете.

Белорус Никита Ярош стал одним из десяти победителей конкурса Shot on iPhone Challenge, который провела компания Apple. Об этом сообщается в пресс-релизе ИТ-гиганта, передает belmir.by.

Для участия в конкурсе принимались снимки, сделанные с помощью iPhone и присланные на суд жюри с 22 января по 7 февраля.

В составе жюри – признанные профессионалы. Например, Пит Соуза – официальный фотограф Белого дома во время президентства Барака Обамы.

Десять снимков-победителей Apple собирается разместить на бигбордах в ряде городов, а также в магазинах компании и в интернете.

Снимок Никиты Яроша. Источник: apple.com

Белорус прислал на конкурс внешне очень простое фото – фрагмент корта для большого тенниса, на котором видны часть сетки, белая линия и трещина на площадке.

Одному из членов жюри Остину Манну понравилось в данном снимке его доступность.

«Чтобы поймать что-то красивое, не надо ехать в Исландию, все прямо перед носом. Пересечение линий, вибрация цвета, сочетание старого и нового… это просто отличный кадр», – сказал он.

Простоту картинки отметила и другой член жюри – Луиза Дёрр:

«Композиция, свет, детали – всё на ней отлично. И тут видишь маленькую линию, которая выглядит как не отсюда. Это заставляет задуматься, что произошло, где это место, кто здесь был».

По ее словам, хорошее фото – не только сильное или красивое, но и то, что заставляет задуматься.