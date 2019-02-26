Белорус стал победителем фотоконкурса от Apple

Белорус стал победителем фотоконкурса от Apple1
- 26.02.2019, 23:21
Фото белоруса появится на бигбордах в ряде городов, а также в магазинах компании и в интернете.
Белорус Никита Ярош стал одним из десяти победителей конкурса Shot on iPhone Challenge, который провела компания Apple. Об этом сообщается в пресс-релизе ИТ-гиганта, передает belmir.by.
Для участия в конкурсе принимались снимки, сделанные с помощью iPhone и присланные на суд жюри с 22 января по 7 февраля.
В составе жюри – признанные профессионалы. Например, Пит Соуза – официальный фотограф Белого дома во время президентства Барака Обамы.
Десять снимков-победителей Apple собирается разместить на бигбордах в ряде городов, а также в магазинах компании и в интернете.
Белорус прислал на конкурс внешне очень простое фото – фрагмент корта для большого тенниса, на котором видны часть сетки, белая линия и трещина на площадке.
Одному из членов жюри Остину Манну понравилось в данном снимке его доступность.
«Чтобы поймать что-то красивое, не надо ехать в Исландию, все прямо перед носом. Пересечение линий, вибрация цвета, сочетание старого и нового… это просто отличный кадр», – сказал он.
Простоту картинки отметила и другой член жюри – Луиза Дёрр:
«Композиция, свет, детали – всё на ней отлично. И тут видишь маленькую линию, которая выглядит как не отсюда. Это заставляет задуматься, что произошло, где это место, кто здесь был».
По ее словам, хорошее фото – не только сильное или красивое, но и то, что заставляет задуматься.