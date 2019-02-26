Климкин: Украине необходимо разрешить двойное гражданство 26.02.2019, 23:28

Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Благодаря этому в Украину могли бы приехать профессионалы из-за рубежа, чтобы помочь с реформами, отметил глава МИД Украины.

В Украине следует разрешить двойное гражданство, заявил 26 февраля на брифинге в Одессе министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает УНИАН.

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", – сказал дипломат.

По его словам, благодаря двойному гражданству могут приехать профессионалы "из других стран, чтобы помочь нам в реформах".

"Посмотрите: даже ситуация с [исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины] Ульяной Супрун – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому, но четко определить, кто может претендовать на него", – подчеркнул Климкин.

В октябре 2018 года он заявлял, что украинская власть не будет наказывать за двойное гражданство жителей Закарпатской области, получивших паспорта Венгрии.

По данным Государственной миграционной службы, гражданами Украины в 2018 году стали выходцы из 38 государств, среди которых больше всего сирийцев (156), россиян (126) и армян (109).