Задержан активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк 1 27.02.2019, 8:28

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Артем Черняк

Активиста арестовали после акции «Свабоду палітвязням!».

Стало известно, что после окончания акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади в Минске был задержан активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк, сообщает Charter97.org

Артема Черняка отвезли в РУВД Центрального района Минска. Скорее всего, активист сейчас находится в ЦИП на улице Окрестина.

Напомним, что акция «Свабоду палітвязням!» прошла вчера вечером на Октябрьской площади в Минске. Активисты выразили поддержку политзаключенным, сайту Charter97.org и лидерам профсоюза РЭП.

Один из организаторов — Павел Северинец — был задержан до начала мероприятия. Перед началом акции на выходе из дома также Дмитрия Полиенко и Анастасию Гусеву. После акции была задержана активистка и режиссер Ольга Николайчик.