Отступать уже некуда 23 Владимир Халип

27.02.2019, 8:54

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Позади Дрозды.

Зловещее облако омрачило безмятежный дроздовский горизонт. Откуда возник этот странный диссонанс, понять невозможно. Светлую пастораль налаженного быта вроде бы ничто не нарушало. Под надежной охраной жить готовились долго и радостно. Строили вдохновенные планы. А тут вдруг нахлынуло что-то невнятное, непостижимое. Какое-то смутное чувство необъяснимой тревоги. Откуда?..

От верблюда, утверждают мудрецы востока. С этим загадочным созданием надо ухо держать востро. Еще тот корабль пустыни, а к тому же и своеобычный символ Великого Шелкового пути. Понять невозможно, с какого рожна восток со всей его пестрой атрибутикой и экзотичными нравами стал так близок здешнему менталитету. Непостижимая загадка – почему вдруг?

Вроде бы европейская страна. Да еще на каждом шагу тут можно услышать, что мы вообще центр континента. И рядом со всем этим – безнадежный восток. Худший его вариант. Дикие нравы смотрящих. Несменяемая верховная власть. Какие-то стражники на каждом шагу. В центре столицы – всем известная «Американка». Места заключения тут не просто тюрьмы – зинданы. А в мутных глазах вездесущей охраны и ее начальства - звериная тоска по орде. Неумение и нежелание жить по нормам европейского права. Такие системы беспросветны и безнадежны. Малейший толчок извне вызывает глубокие потрясения и долго не умокающее эхо.

Казалось бы, что нам какой-то затянувшийся пикник на обочине горнолыжной путинской трассы. Тем более, что его вдохновители засекретили суть и смысл переговоров, проходивших в паузах между катаньем с гор и хоккейными состязаниями. Но именно эта недоговоренность и настойчивые заверения шустрой обслуги, что ничего существенного там не происходило, вызвали в информационном пространстве нашей чуткой страны долгое эхо.

Как это не происходило? Если только на коньках хотели покататься, зачем такую кучу важнейших министров и прочих ответственных лиц понадобилось обеим сторонам загружать в самолеты? Еще с декабря, будто при осаде вражеского замка, отчетливо слышится тяжкое чиновничье сопение. Черные кремлевские копатели явно готовят подкоп. А некто с клюшкой резво скользит по февральскому накатанному льду и успокаивает встревоженных дурными вестями подданных: «Спите, граждане, спите! В Багдаде все спокойно».

Однако покой едва ли кому-то сегодня снится. Даже из всегда готового Центризбиркома уже идут какие-то загадочные сигналы. Будто президентские выборы вполне возможны досрочные, едва ли не 1 декабря этого года, а вдобавок на осень могут назначить еще и референдум. О чем, не трудно догадаться. Так или иначе, а двадцатипятилетие незаменимой власти добром не кончится. Какую-то замысловатую схему они, похоже, готовят.

Естественно, мрачные настроения, возникшие после странного пикника на путинских лыжных склонах, правитель поспешил развеять без промедления. А тут и повод подвернулся подходящий – 23 февраля. И аудитория лучше некуда - курсанты военной академии. Народ любопытный, но дисциплинированный. И вот тут уж он расправил крылья. Решительно обозначил первый рубеж, с которого отступать нельзя. «Надо заниматься экономикой – это основа стабильности. Поэтому главное – не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну, она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут стегать плеткой. Ладно, нас, мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать?

И действительно, за что им такая участь, если какой-то дядя, вместо того, чтобы укреплять всеми способами оборону страны и эту окаянную стабильность, гоняет с утра до ночи по ледяным полям и лыжным трассам. А потом еще пытается найти виноватого. И вот уже на восточном горизонте клубится что-то невнятное, непостижимое. Но потом оказывается, что это еще далеко не главная опасность. Есть у нашей страны и совсем иной рубеж. Не на том ли стратегическом направлении завязан узел многих неразрешимых проблем?

«У меня есть и приусадебный участок, и большие фермы, но это не говорит о том, что я ежедневно там. Вот когда сенокос, могу и в пять утра пойти косить траву, пока все спят». И предстал курсантам и всей стране обычный отставник с его неусыпными заботами о грядках, парниках, баклажанах и огурцах. И зачем он мучает себя и других, если столько интересного там, на участке, и результаты деятельности на том и другом направлении несравнимы.

К тому же выяснилось по мере тех откровенных признаний, что мундир с лампасами и загадочными погонами, в котором он щеголяет на парадах, это нечто мифическое. А в действительности он подполковник. И даже чекист Путин старше его по званию. Обидно до слез. «Я же не могу себе присвоить полковника!» - пожаловался правитель курсантам. Вот, оказывается, какая пренеприятнейшая может возникнуть коллизия, если долго сидеть в одном кресле. Так почему бы не разрешить ее однажды и навсегда?

А несколько раньше более удачливый в карьерных обстоятельствах полковник Путин, собрав соратников, зачитал свое ежегодное послание федеральному собранию. Среди прочего там был и такой пассаж об американских ракетах средней и меньшей дальности и их возможной передислокации, не оставляющий никаких сомнений по поводу итогов сочинских переговоров и дальнейшей судьбы путинского союзника и партнера. «У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составлять 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия». Оставит ли он свои давние намерения выйти на нашу западную границу, чтобы в случае «зеркальных действий» сократить и подлетное время своих ракет? Внятного ответа на этот важнейший вопрос в беседе с курсантами, похоже, предусмотрено не было.

Но не все так безнадежно, как может показаться отдельным штатским лицам. Министр обороны далеко не случайно решил именно в этот день, на этой встрече, вручить правителю памятный подарок – пистолет в коробке. Настоящий. А вдобавок еще и патроны. И вроде бы произнес по-солдатски скупые слова: командующему без пистолета нельзя. Они склонились над коробкой, перебирая осторожно боезапас. Безмятежные улыбки блуждали на их лицах. Будто они на фронте, на последнем рубеже. И вот подвезли, наконец, патроны.

Отступать уже некуда. Позади Дрозды.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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