Азаренко обыграла 25-ю ракетку мира на турнире в Акапулько 4 27.02.2019, 8:52

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Соперница белоруски была посеяна на турнире под вторым номером.

Белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг одиночного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В матче 1/16 финала Виктория Азаренко (№ 50 WTA) уверенно (6:1, 6:2) обыграла 25-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз, имевшую на турнире 2-й номер посева. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Азаренко — Коллинз — 6:1, 6:2

Эйсы: 4−0.

Двойные ошибки: 0−5.

Попадание первой подачи: 67% — 59%.

Выигрыш первой подачи: 77% (23 из 30) — 48% (16 из 33).

Выигрыш второй подачи: 47% (7 из 15) — 30% (7 из 23).

Реализация брейк-пойнтов: 86% (6 из 7) — 20% (1 из 5).

Все выигранные очки: 62% (63 из 101) — 38% (38 из 101).

В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко станет германская теннисистка Татьяна Мария (№ 69 WTA).

В парном разряде турнира в Акапулько Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай вышла в четвертьфинал, победив в матче 1/8 финала интернациональный дуэт Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:3.

В четвертьфинале Азаренко и Чжэн Сайсай будут соперничать с дуэтом Лаура Зигемунд (Германия) / Йоханна Конта (Великобритания).