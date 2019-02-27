В Нидерландах изъяли 90 тысяч бутылок российской водки для Ким Чен Ына 4 27.02.2019, 8:55

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Фото: ANP

Спиртное отправлялось в КНДР в обход санкций ООН.

Таможня порта Роттердам в Нидерландах перехватила контейнер с российской водкой. По информации издания Algemeen Dagblad, алкоголь собирались в обход санкций ООН отправить в КНДР для лидера страны Ким Чен Ына и руководителей армии.

Контейнер неделю назад обнаружили на борту китайского контейнеровоза, который, по документам, должен был доставить груз из России через Роттердам в Китай. Когда таможенники 26 февраля пришли конфисковать водку, оказалось, что контейнер перепрятали под фюзеляж самолета, находившийся на борту судна.

Всего изъято 3000 ящиков водки "Столбовая", по 30 бутылок в каждом.

Как заявила министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг, которая распорядилась конфисковать водку, санкции ООН, в частности, регулируют импорт предметов роскоши в КНДР, поэтому прекращение транспортировки контейнера было необходимо.

22 декабря 2017 года Совбез по инициативе делегации США одобрил наиболее жесткие санкции против Пхеньяна в связи с его ядерной программой.

Сокращение поставок нефтепродуктов доведено до 89%, введен запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, резолюция предписывала всем странам в течение двух лет с даты принятия документа депортировать всех рабочих из КНДР на родину.