Белоруска во Франции: Электрик здесь может зарабатывать больше работника мэрии 5 27.02.2019, 9:02

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Фото: onliner.by

Наша соотечественница до сих пор не может привыкнуть к некоторым французским реалиям.

Лавандовые поля, мелодичный язык д’Артаньяна, французское искусство жить (art de vivre)… Да мало ли причин мечтать о переезде во Францию, наслаждаться пребыванием здесь, мотаясь между северным морем и расслабленным Средиземноморьем через горные тропки и перевалы. Но не все коту масленица. Несмотря на почти десять лет жизни во Франции, есть некоторые вещи, ужиться с которыми тяжело. Сайт onliner.by опубликовал мнение белоруски, которая переехала жить во Францию.

Постоянные забастовки

Свобода манифестаций — неотъемлемая часть французского гражданского общества. Этим правом французы очень дорожат, но, кажется, иногда переусердствуют. Лет десять назад знакомой пришлось уехать из Франции, потому что из-за забастовок в ее университете отменили занятия, в итоге оценок за семестр у нее не было, и префектура решила не продлевать иностранке студенческий вид на жительство. Другой знакомый, «молодой пенсионер», рассказывал, что лет двадцать назад страна в прямом смысле была блокирована, потому как попеременно бастовали (а заодно и перекрывали дороги) представители разных профессий. Чтобы попасть на похороны к близкому родственнику, ему пришлось везти семью окольными путями и деревенскими дорогами, продлив и без того невеселое путешествие на несколько часов и рискуя так и не успеть проститься с близким человеком.

В самом начале манифестаций желтых жилетов я неделю ходила на работу пешком (понимающе улыбаясь десяткам таких же бедолаг), потому что старшие школьники, присоединившиеся к протестам, решили жечь на трамвайных путях мусорки и стройматериалы, протестуя против реформы системы поступления в высшие учебные заведения. Соответственно, движение трамваев на несколько дней в части города просто прекратилось.

«Как же так? — спрашиваю знакомых. — Ведь защищая свободу и права одних, тем самым бастующие нарушают права и свободу других людей!» «Не нужно быть эгоистом и смотреть на события с точки зрения своей индивидуальной позиции и того, что ты можешь опоздать на самолет из-за протестов. Это ведь только твое дело, а во время протестов борются за права для всех», — парируют они. Думаю, здесь спорить бесполезно, каждый останется при своих аргументах.

Банковская система

Казалось бы, при таком выборе банков у них должна быть огромная конкуренция, а от этого и услуги, и сервис только выигрывают. Не тут-то было. Несмотря на то что во французских банках очень выгодные кредиты (на покупку жилья, например, можно договориться на процентную ставку ниже 1%!), уровень сервиса банков оставляет желать лучшего. Чаще всего все операции по своим французским счетам вы увидите в приложении интернет-банкинга через несколько дней. Если, конечно, повезет и если на эти дни не придутся выходные или праздники. Так и представляются гномики в колпаках, усердно подтверждающие каждую транзакцию вручную.

Казалось бы, роль банка — помогать клиенту, ведь именно благодаря клиентским вкладам он и живет. Но здесь легко можно представить себе ситуацию, когда, например, в конце месяца ваша зарплата все еще идет медленными шагами (вы же помните, что нужно подождать несколько дней, прежде чем операция будет засчитана), автоматический платеж, к примеру, за электричество уже внесен, баланс счета стремится к минусу (небольшой овердрафт — одна из базовых функций французских банков), вы где-то расплатились чеком — и… банк отказался его принять. Через несколько дней вам придет уведомление о том, что — ай-яй-яй — такой отказ сильно ранил евровое сердце банка, и за бумажное письмо, извещающее вас об этом (не волнуйтесь, оно придет через несколько дней), вам придется заплатить €14. И еще €8 «комиссии» (суммы могут варьироваться в зависимости от банка). Выписанный чек был на сумму всего €20? Очень жаль!

Национальные черты

Знакомые белорусы, десять лет жившие на юге Франции и обосновавшиеся в Барселоне, недоумевают: «Как ты живешь среди этих снобов?» Удивленно смотрю на них и задумываюсь: французы и правда славятся среди соседей этой национальной чертой характера, но в своем окружении я не могу припомнить никого, кто соответствовал бы этому описанию. Пытаюсь вспомнить, не приходилось ли сталкиваться с этим за годы жизни во Франции.

Правда в том, что французы глубоко уверены в собственной неповторимости и уникальности. «Вам обязательно нужно попробовать гренобльские орехи!» — восклицали знакомые из Альп, протягивая мне грецкие орехи в скорлупе. На мой удивленный взгляд они смогли лишь пояснить, что в регионе много ореховых деревьев и урожай здесь знатный. Поэтому, конечно же, это уникальные гренобльские орехи. Я не стала расстраивать их, рассказывая о «грецких» орехах.

Бюрократия

Сами французы с горечью вздыхают: что поделаешь, французская бюрократия. Например, чтобы сделать паспорт или вид на жительство, документы (точнее, папку документов) нужно подавать за несколько месяцев до желаемой даты выдачи. Ускоренное получение за отдельную плату или по экстренным причинам? Нет, не слышали. Купить проездной на год? Нужно заключить контракт, предоставив номер счета во французском банке, квитанцию об оплате аренды, копию удостоверения личности. Хотите открыть счет в банке? Извольте принести подтверждение о месте жительства и последнюю квитанцию об оплате жилья. Чтобы снять жилье, тоже нужен счет в банке. Выходит замкнутый круг?

Нет, ничего не можем сделать. Нужно искать банк или арендодателей посговорчивее.

Съем квартиры в больших городах — отдельная боль живущих во Франции. Ведь нужно показать зарплатные листки за последние месяцы с доходом, как минимум в три раза превышающим месячную стоимость квартиры. И найти гаранта — француза с приличной зарплатой, — готового поручиться, что в случае чего он будет вносить квартплату за вас. При приличной зарплате и маленькой квартплате иногда можно обойтись и без гаранта. Если повезет, конечно.

Законный отдых или бытовые трудности?

Отдых во французском обществе — понятие неприкосновенное. Поэтому, например, считается, что в воскресенье каждый человек должен иметь возможность провести время с семьей. Традиционно выбор дня связан с традиционной воскресной мессой, но сегодня вспоминать об этом в сверхполиткорректном и нерелигиозном обществе не принято. А вот право на законный отдых осталось. В итоге продуктовые магазины, к примеру, открыты до обеда, остальные и вовсе закрыты весь день. За недостающим ингредиентом для воскресного обеда в магазин не выскочишь. Выходит, бытовое неудобство.

Отдельная тема — режим работы администраций (в этом случае нельзя забывать, что выходные у них начинаются, как правило, в пятницу в обед), почты и банков. Их рабочий день полностью совпадает с рабочими часами большинства французов (например, с 10 до 18), включая время перерыва на обед.

Многие мои знакомые берут отгулы на несколько часов, чтобы сходить отправить заказное письмо или решить очередное недопонимание с банком в рабочее время.

Бороться с этим — как воевать против ветряных мельниц.

К этим пунктам можно добавить еще несколько. Например, то, что ваши приемы пищи вне дома автоматически подстраиваются под «расписание ресторанов». Не успели пообедать до 14 часов? Придется ждать 19, пока рестораны откроются для вечернего обслуживания. Многие знакомые из других стран рассказывали печальные истории о том, как хотя бы раз не рассчитали свое время и обедали холодными бутербродами из супермаркета.

Можно рассказать об излишней, даже воинственной политкорректности, которая имеет мало общего со свободой слова и жестко отчитывает тех, чье мнение не вписывается в очерченные рамки этой самой политкорректности.

Но если даже через столько лет жизни здесь чаша весов перевешивает в другую сторону, стоит ли дополнять этот список?

Несмотря на эти несколько пунктов, лично для меня Франция остается прекрасной и комфортной для жизни и развития страной. Здесь всегда кажется, что у тебя есть шанс, потрудившись, жить именно так, как тебе хочется, будь то образ жизни, место проживания или работа. Во время учебы в университете средний возраст моих одногруппников в магистратуре был около 35—40, кто-то уже успел воспитать детей, кто-то решил радикально изменить жизнь и заняться любимым делом, кто-то долгие годы искал себя, а кто-то, уже будучи хорошим профессионалом, захотел получить новые знания и оказаться в кругу единомышленников.

Тот же принцип работает и в профессиональной сфере. Знакомая в 56 лет решила сменить работу, сдала экзамен, позволяющий засчитать предыдущие годы работы как несколько оконченных курсов университета. Это позволило ей получить более высокую должность, она стала директором магазина. Никто не побоялся брать на работу человека, которому осталось несколько лет до выхода на пенсию. А после этого самого выхода на пенсию она решила заняться альтернативной медициной, прошла обучение и стала принимать первых пациентов. Просто потому, что интересно. И потому, что здесь нет ничего особенного в том, чтобы начать новую деятельность (или вовсе начать все заново) в любом возрасте. К этому добавляется истинно французское понятие art de vivre — умение наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Во Франции умеют находить изысканность в простом, поддерживать в людях творческое начало, ценить свое окружение — от семьи и близких с традиционными посиделками до своей страны — с искренней гордостью.

Кажется, что во Франции ты просто можешь быть собой, как поверхностно бы это ни звучало. Электрик здесь может зарабатывать больше работника мэрии. А уважают человека и его права здесь не за что-то и тем более не за его социальный статус, а по умолчанию.

Этому способствует и развитое гражданское общество, основанное на общих ценностях, солидарности и желании вместе улучшать жизнь свою и вокруг себя. Утверждение о том, что все перемены начинаются с малого и в первую очередь с себя, французы воспринимают буквально и… действуют. Множество общественных инициатив и развитая сеть негосударственных некоммерческих организаций только способствуют этому. Зачем ждать, пока государство решит покрасить скамейки в вашем дворе, если можно собраться с соседями и сделать это вместе? Зачем ждать, пока новые образовательные программы подкорректируют, чтобы, к примеру, обучить детей медиаграмотности, если можно создать негосударственную организацию, привлечь увлеченных специалистов и затем предложить учебным заведениям внеклассные развлекательно-образовательные мероприятия? А государство сможет поддержать. Это все о том, что здесь стараются не перекладывать ответственность на других, а в меру своих возможностей брать ее на себя, понимая: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — идите вместе.