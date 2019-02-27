«Матч года» в Беларуси закончился скандалом 9 27.02.2019, 9:20

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Игра 26 февраля на «Минск-Арене» стала наглядной демонстрацией абсурда, царящего в Беларуси.

Абсурдно высокого значения, которое придается хоккею руководством страны. Абсурдного образа действий. Абсурдных деталей, пишет «Салідарнасць».

Еще в конце прошлой недели серия между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги не планировалась. Но вдруг…

22 февраля Лукашенко прокомментировал неудачное выступление «Динамо» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (минский клуб занял 24-е место в турнире, в котором участвуют 25 команд).

23 февраля на сайте Федерации хоккея Беларуси появилось сообщение о предстоящей серии матчей (до двух побед) между «Динамо» и сборной клубов экстралиги – «в рамках подготовки к чемпионату мира и будущему сезону». При этом констатировалось, что «спортивный результат этих поединков также будет иметь высокое значение».

Чтобы провести эту «суперсерию», пришлось сломать календарь национального чемпионата. Зачем всё это понадобилось?

Официальная версия

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил (цитируется по «Трибуне»):

«Мы и наши болельщики очень расстроены тем, что наша команда не попала в плей-офф. Поэтому решили сделать интересный, даже где-то интригующий, праздник хоккея для наших поклонников в виде серии между «Динамо» и сборной клубов Экстралиги под руководством Михаила Захарова».

Версия «Салідарнасці»

Михаил Захаров очень хочет в КХЛ. Хочет давно. Пытался продвинуть туда свою «Юность» в качестве второго полпреда Беларуси в лиге. Но денег на это ему не дали. Даже с учетом того, что Захаров является любимчиком правителя, часто сопровождает его во время поездок в Сочи и помогает собирать урожай в Дроздах.

Казалось бы, можно пойти другим путем. Многие белорусские тренеры востребованы в российских (и не только) клубах КХЛ. Александр Андриевский рулит новосибирской «Сибирью». Андрей Скабелка возглавлял омский «Авангард», а сейчас перебрался в Казахстан, где возглавил «Барыс» из Астаны. Андрей Сидоренко до очередного пришествия в минское «Динамо» отметился в челябинском «Тракторе» и московском «Спартаке». Эдуард Занковец тренировал тот же «Барыс», а теперь – братиславский «Слован».

Но для «главной звезды» отечественного тренерского цеха это, похоже, слишком стремный путь. Поэтому Захаров предпочитает уже более 15 лет командовать «Юностью».

И вот настал момент, когда «Динамо» максимально прогневало правителя. Почему бы не воспользоваться им?

В результате внезапно назначается «суперсерия», призом в которой может стать «место под солнцем». В случае победы сборной экстралиги возможны следующие варианты:

1. «Юность» делегируют в КХЛ вместо «Динамо» – но это вряд ли, подобную замену непросто будет согласовать с лигой;

2. Захарову дадут шанс проявить себя в «Динамо»;

3. Интрига провалится, и все останутся на своих местах.

Игра

У «Динамо» чуть ли не полкоманды в лазарете. Поэтому на матч «зубры» выставили только три пятерки вместо обычных четырех.

Сборной экстралиги изготовили специально для этой серии свитера. Все – одинакового размера.

На матч приехал Лукашенко в сопровождении Коли и девушек.

Сначала сборная забросила две шайбы, затем «Динамо» отыгралась. Команда экстралиги сумела в третий раз поразить ворота соперника. И именно при счете 3:2 случился эпизод, кардинально отразившийся на исходе матча.

Опаснейший момент у «рамки» сборной экстралиги судьи просматривали несколько минут. ТВ-картинка неопровержимо свидетельствовала: шайба пересекла линию ворот. Уверенность в этом высказали даже комментаторы «Беларусь 5».

Таким образом, счет должен был стать 3:3. Но не стал. По загадочным причинам арбитры приняли чрезвычайно скандальное решение – гола нет.

«Динамо» еще устроило финальный штурм, сняв вратаря. Но забить «зубры» не смогли, а за 17 секунд до сирены пропустили в пустые ворота – 2:4.

Сразу после матча Михаил Захаров был приглашен в ложу Лукашенко...

Второй матч серии состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене». Вот только большой вопрос: кому нужен подковерный хоккей?