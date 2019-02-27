СМИ: Избирательный штаб Зеленского намерен «троллить» рекламу конкурентов 9 27.02.2019, 9:31

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Фото: strana.ua

Штаб шоумена Владимира Зеленского намерен разместить на территории Украины около 2 тысяч специальных плакатов.

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского собирается разместить рядом с рекламой конкурентов на выборах собственные плакаты с надписями "И это я!" и "И это Владимир Зеленский", сообщает gordonua.com.

Украинское издание "Страна" опубликовало макеты нескольких вариантов размещения рекламы Зеленского, в частности, рядом с плакатами президента Украины Петра Порошенко, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

В одном из рекламных агентств "Стране" рассказали, что всего по Украине планируют разместить около 2 тыс. плакатов штаба Зеленского.

Издание считает это троллингом конкурентов по президентским выборам.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. На пост главы государства претендует 44 кандидата.

Согласно обнародованному 25 февраля опросу Киевского международного института социологии, Зеленский является лидером президентского рейтинга. За шоумена проголосовали бы 26,4% из тех опрошенных, кто будет участвовать в выборах и определился с кандидатом. Затем идут действующий президент Петр Порошенко с 18% голосов респондентов и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,8%.