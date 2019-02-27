После свержения Путина 5 Евгений Середа, liga.net

27.02.2019, 9:47

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Фото: AFP

Сценарий радикальных перемен в России.

Рейтинг президента РФ Владимира Путина серьезно падает. Впервые число недовольных его действиями достигло 35%. Большинство россиян не одобряют работу Госдумы (63%) и правительства (59%). И в целом почти половина россиян - 46% - считает, что страна движется в неправильном направлении. При этом каждый пятый россиянин готов участвовать в акциях протеста. О чем говорят эти цифры и какой сценарий ждет Россию, если правящий режим в Москве сохранит нынешний курс?

Что происходит в России

Начало падения - повышение пенсионного возраста в России в 2018 году (с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин). Это заставило многих россиян выйти на улицы. Протестные акции прошли в сотне российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Участие в них приняли по разным оценкам от 100 до 350 тысяч человек. Организаторами манифестаций выступили коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым и национал-либералы под предводительством Алексея Навального.

Увеличение пенсионного возраста, общее снижение уровня жизни и несменяемость путинского режима привели к тому, что на выборах в местные законодательные органы, прошедших в России осенью прошлого года, сразу в нескольких регионах коммунисты взяли верх над единороссами. При этом за локальные силы КПРФ активно агитировал Навальный, руководствуясь стратегией, что главное – это разрушить монополию Путина.

В начале 2019-го общественное недовольство в России усилилось в связи с повышением цен на продукты питания, коммуналку, топливо и вообще на все, что облагается налогом на добавленную стоимость, который был увеличен с 18 до 20%. Также в январе на улицах Москвы и других российских городов прошли митинги против возможной передачи Японии части Курильских островов. Протестовали в основном борцы за социализм и коммунизм, а также националисты.

Какова вероятность, что недовольство перерастет в широкомасштабные протесты?

Украинский социолог Евгений Головаха уверен: "В ближайшие годы мы вряд ли увидим катастрофическое падение рейтинга Кремля и масштабные акции неповиновения". Но российский политик и бизнесмен Константин Боровой считает, что Россия приближается к состоянию, в котором оказалась сегодняшняя Венесуэла.

"Несколько лет назад я говорил, что мы движемся к ситуации, когда потребуется гуманитарная помощь. Мы планомерно к этому приближаемся. Экономика не работает, практически все контролируется госкорпорациями, малого бизнеса как такового нет. Положение дел весьма тяжелое и близкое к катастрофе. И это при том, что нефть еще держится на приличном уровне. Ситуация похожа на последние годы СССР, но сейчас мы опустились даже ниже уровня перестройки", – отмечает Боровой.

По мнению политолога Андрея Окары, РФ находится на пороге новой Смуты, и причиной тому – десакрализация образа Путина, произошедшая из-за повышения пенсионного возраста.

"В политической культуре России образ верховного правителя играет исключительную роль. Государственный лидер легитимен до той поры, пока существует народное представление о сверхъестественном происхождении его власти или о том, что он – "человек Судьбы", исполняющий определенную историческую миссию. Когда же правитель теряет мистический ореол, в России начинаются социальные беды и политические потрясения. Выступив в роли спасателя от чеченского терроризма и завоевателя Крыма, Путин закрепил за собой амплуа "короля-чудотворца". Но посыпалось там, откуда не ждали. Вдруг возникла тема с пенсионным возрастом, и сакральный ореол над Путиным развеялся", – говорит Окара.

Возможность массовых акций протеста в России сейчас гораздо выше, чем год, полгода и даже три месяца назад, полагает российский историк и политический аналитик Валерий Соловей. Он ссылается на ряд исследований, показывающих, что на рубеже 2019-2020 годов крайне высока вероятность масштабных митингов, которые будут иметь социально-экономический характер. В частности, Соловей упоминает недавний доклад политолога Михаила Дмитриева и социолога Сергея Белановского, ученых, предсказавших российские протесты 2011-2012 годов задолго до их начала. По мнению Соловья, манифестации могут привести к революционной ситуации, отстранению действующего режима и "переучреждению России".

Боровой, в свою очередь, отмечает, что Кремль делает все, чтобы возможные протесты были нецивилизованными.

"Задавлены практически все формы отрицательной обратной связи, которую должна получать политическая система. Поэтому сегодня Емельян Пугачев и Стенька Разин более реальны, чем сколько-нибудь цивилизованные акции. А это значит, что вероятный процесс распада России может сопровождаться ожесточенным гражданским противостоянием, погромами и убийствами", – акцентирует Боровой.

Почему революции не будет

Во главе революционных событий в России могут стать несистемные либералы, отвязные националисты и левые радикалы. Но первые, как правило, не проявляют агрессивных имперских аппетитов, столь востребованных среди россиян, поэтому наиболее опасны для Кремля ультраправые и ультралевые, которых объединяет имперский синдром.

"Революционная динамика в России на данный момент маловероятна, поскольку революция предполагает сложную самоорганизацию и мобилизацию. Более реален стихийный бунт, "бессмысленный и беспощадный", как назвал его Пушкин, когда лопнет терпение у "ребят с нашего двора" – суровых и не слишком утонченных мужиков за сорок с низким уровнем дохода", – отмечает Окара.

По словам Борового, у российских левых протестный потенциал гораздо больше, чем у националистов.

"Влияние ультраправых в обществе невелико. Они контролируются, как правило, спецслужбами. Левые более пассионарны, они пользуются широкой общественной поддержкой и среди них есть экстремистские силы. Например, такие, как Левый фронт. При революционном сценарии к ним могут примкнуть и некоторые группы националистов. Получится такой красно-коричневый симбиоз, сплоченный имперским сознанием. Есть же такое понятие – коммунофашизм", – говорит политик.

Еще в мае 2014 года российский оппозиционер Михаил Ходорковский выдвинул сценарий, согласно которому на смену путинскому режиму придет откровенный национал-социализм, но продержится он не более двух лет, оставив после себя крах и руины.

Кстати, об этом Ходорковский сказал в интервью писателю Дмитрию Быкову, которому недавно кремлевская пропаганда устроила жесткую травлю. Причина – мнение Быкова о том, что Гитлер добился бы популярности в России, если бы его главной задачей не было истребление евреев. Мол, будь он чуть более модернизированным и интернационалистичным, многие россияне встретили бы его на ура.

Евгений Середа, liga.net