Минэнерго Украины: Импортируемый из Беларуси уголь не добывается на Донбассе 6 27.02.2019, 9:51

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По мнению украинской стороны, это может быть реэкспорт из России.

Уголь, который Украина импортировала из Беларуси в 2018 году, не добывался на Донбассе. В то же время это может быть реэкспорт из России. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, пишет «Униан».

«Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно — это не из ОРДЛО („Отдельные районы Донецкой и Луганской областей“ — такое название в Украине дали территориям, неподконтрольным Киеву. — Прим. ред.). В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля — а это очень легко определить, из какой он шахты — то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний», — заявил Насалик.

Ранее РБК опубликовало статью, где говорится, что в прошлом году Беларусь увеличила экспорт угля, который у нас не добывается, в Украину. Издание отмечает, что российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля в Украину через Беларусь в связи с введенными торговыми ограничениями.