Леонид Судаленко: Полмиллиона «тунеядцев» могут изменить ситуацию 4 27.02.2019, 9:59

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

За свои конституционные права надо бороться.

Первую в стране жалобу на действия комиссии по содействию занятости по включению гомельчанки в базу незанятых в экономике суд рассматривать отказался. Причина – неподведомственность дела.

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко считает такой отказ нарушением гражданских прав, пишет zautra.by.

Декрет о содействии занятости населения, в рамках которого созданы базы трудоспособных граждан, не занятых в экономике, не предусматривает судебного порядка обжалования решения комиссий о внесении человека в «черный» список.

Этой недоработкой и воспользовался судья суда Железнодорожного района Гомеля, указав, что жалоба местной жительницы на действия комиссии по содействию занятости этого же района ему неподведомственна, объясняет детали Леонид Судаленко.

— Хотя любой юрист знает, что если отсутствует норма права, регулирующая какие-то правоотношения, то применяется норма права, регулирующая исходные правоотношения, а при их отсутствии — прямая норма Конституции, — добавляет правовой инспектор.

Статья 60 Конституции гарантирует каждому белорусу судебную защиту его прав.

В отсутствие независимой судебной системы «тунеядцам» будет трудно добиться возбуждения подобного дела, отмечает Леонид Судаленко. Тем не менее массовая подача жалоб может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, считает он.

— Одна, две, три жалобы — это статистическая погрешность. Если будет несколько тысяч таких жалоб, в случае отказов можно будет сказать, что в стране люди массово теряют право на судебную защиту, — говорит Леонид Судаленко.

По его словам, можно подавать жалобы на действия комиссий в сами комиссии и в суды.

— Пусть все это стечется в Верховный суд, который увидит, что это не прихоть одного человека в одном городе, а проблема полумиллиона человек, — считает юрист.