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Лидеры белорусской оппозиции проводят пресс-конференцию в Варшаве

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  • 27.02.2019, 10:11
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В пресс-конференции принимают участие Николай Статкевич, Андрей Санников и Владимир Некляев.

Пресс-конференция лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидатов в президенты Николая Статкевича, Андрея Санникова и Владимира Некляева начнется сегодня, 27 февраля, в 12.00 в Press Club Polska в Варшаве (Aleje Ujazdowskie 6A).

Тема пресс–конференции – «Ситуация в Беларуси накануне парламентских и президентских выборов».


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