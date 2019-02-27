Лидеры белорусской оппозиции проводят пресс-конференцию в Варшаве 2 27.02.2019, 10:11

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В пресс-конференции принимают участие Николай Статкевич, Андрей Санников и Владимир Некляев.

Пресс-конференция лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидатов в президенты Николая Статкевича, Андрея Санникова и Владимира Некляева начнется сегодня, 27 февраля, в 12.00 в Press Club Polska в Варшаве (Aleje Ujazdowskie 6A).

Тема пресс–конференции – «Ситуация в Беларуси накануне парламентских и президентских выборов».