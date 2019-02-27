Пакистан заявил об уничтожении двух самолетов ВВС Индии 2 27.02.2019, 10:16

Фото: @ANI / Twitter

Пакистанские военные сообщают о задержании одного из пилотов.

Два самолета Военно-воздушных сил Индии были сбиты утром в среду над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана, сообщил в Twitter официальный представитель пакистанских Вооруженных сил Асиф Гафур, передает РБК.

По его словам, один из самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, второй — на подконтрольной Индии части региона, сообщил он. «Один индийский пилот задержан военными», — добавил он.

Видео с одним из сбитых самолетов опубликовано на YouTube.

В МИД Пакистана заявили, что ВВС страны также нанесли удары по невоенным целям с целью продемонстрировать «свои права, волю и возможность защищаться». «Мы не желаем дальнейшей эскалации, но полностью готовы к этому», — говорится в сообщении министерства.

Днем ранее ВВС Индии атаковали позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. Источники агентства ANI утверждали, что в операции приняли участие 12 истребителей Mirage 2000, которые сбросили бомбы.