Беларусь по уровню демократии занимает последнее место в рейтинге стран «Восточного партнерства» 27.02.2019, 10:26

Ближе всего к ЕС – Грузия и Молдова.

Беларусь занимает последнее место в рейтинге стран программы «Восточное партнерство» по уровню демократии и уровню связей с правительством ЕС. Это следует из «Индекса Восточного партнерства — 2017», представленного 26 февраля Форумом гражданского общества «Восточного партнерства» в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

Программа «Восточное партнерство» была запущена Европейским союзом в 2009 году для шести стран Восточной Европы, активно сотрудничающих с Брюсселем. Форум, который объединяет организации гражданского общества из стран — участниц программы «Восточное партнерство» и из стран — членов ЕС, издает такой индекс ежегодно начиная с 2011 года.

Лидерами среди шести стран «Восточного партнерства» по демократическим реформам и евроинтеграции являются Украина и Грузия.

«К сожалению, мы не можем сказать, что реформы продвигаются как следует, если мы говорим в целом о шести странах „Восточного партнерства“… Но есть основания для оптимизма, и есть ряд историй успеха», — отметила Анастасия Исмаилова из постоянного представительства Литвы при ЕС, где были представлены результаты индекса. В частности, указывается, что худшие показатели по уровню демократии — у Беларуси и Азербайджана. Тогда как Украина и Молдова отстают по бизнес-климату.

Ближе всего к ЕС Грузия и Молдова

Индекс охватывает два критерия. Первый — сближение с ЕС — отображает, как каждая из стран перенимает нормы ЕС и международные стандарты. Лидером здесь является Украина (индекс 0,73). За ней следуют Армения (0,66), Молдова (0,65), Грузия (0,64), Азербайджан (0,56) и Беларусь (0,52). Этот критерий демонстрирует, насколько уровень демократии в тех ли иных странах соответствует международным европейским стандартам, как проходит внедрение норм ЕС и насколько страны достигают целей устойчивого развития. По двум первым показателям Украина также лидирует. А вот в устойчивом развитии на первом месте Азербайджан.

Второй критерий показывает, насколько тесно каждая из стран связана с ЕС. Речь идет о связях между правительствами, в экономике и среди граждан. Здесь на первом месте Грузия и Молдова — индекс 0,71. За ними идут Украина (0,66), Армения (0,50), Азербайджан (0,47) и Беларусь (0,45).