«Циркон» зажигает огни Александр Хоц

27.02.2019, 10:36

Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов

Путинский эстрадный номер адресован внутреннему зрителю.

Думаю, что надо поприветствовать бешеные траты дохлой "путиномики" на программы по развертыванию гипер-пупер ядерных ракет, призванных накрыть "центры принятия решений" в США. По двум очевидным причинам.

Милитаристская нагрузка на слабую экономику (имперские "понты" режима) - прямой путь к новой "геополитической катастрофе" 1991 года. ("Можем повторить" - как и было сказано). Политика Рейгана по принуждению СССР к миру и адекватности - лишь на первый взгляд опиралась на гонку вооружений. За ней стояла "гонка" систем и ресурсов. Чем круче намечался новый виток затрат, тем меньше было шансов у "совка" не рухнуть на дистанции.

Это те банальности, о которых стоит помнить, рассуждая о "цирконах" и "рекордном" подлетном времени.

С неизбежным расширением НАТО, членством Украины в альянсе, общим кризисом РФ, - будет нарастать агрессия режима - вместе с истощением ресурсов. Судя по всему, нам гарантирована гонка вооружений, как и ее "советский" финал.

Так что - больше "цирконов", хороших и разных! Больше ресурсов - на ветер!

Но самое смешное заключается в полнейшей бесполезности ядерных игрушек. Ядерный щит не спас СССР, - и горы новейших "цирконов" ждет та же участь. Какая разница каким подлетным временем обладает ракета, сколько целей она "накрывает" и т.д.? Это не имеет ни малейшего значения при наличии гарантии взаимного уничтожения.

Путинский эстрадный номер ("Я вам песенку спою про пять минут..") адресован внутреннему зрителю. Это песни для своих, в интересах рейтинга. Преимущество в подлетном времени имело бы какой-то смысл только в случае эффективности первого удара.

Но военная доктрина, исходящая из того, что Россия способна нейтрализовать ядерный ответ (для чего и нужны 5 минут преимущества), - могла бы возникнуть только в голове идиота.

Не только потому, что о старте гипер-пупер-"цирконов" противник узнает через полминуты после запуска - и успеет вам ответить изо всех своих "центров" сразу. Тогда в чем радость ваших пяти минут? Ракетная атака состоится с обеих сторон - еще до попадания в цель.

Бешеные "бабки" из российского бюджета тратятся на фикции, которые ничтожны в военном смысле.

Еще раз стоит повторить: любой хваленый "гиперзвук", соблазнительные "Махи" и 5 минут подлетного времени - не дают России ни малейших шансов избежать ответного удара. Это очевидно даже не-эксперту.

Мировые акватории кишат достаточным количеством подлодок, способных стереть "великую Россию" с лица земли - даже при "испепеленном" Пентагоне. На взаимной основе, конечно.

Вывод может прозвучать парадоксально, но лишь на первый взгляд. Гарантия взаимного уничтожения остается в силе. Никакие новые "цирконы" и "кинжалы" за бешеные деньги ее не отменяют. А значит вероятность ядерной атаки практически равна нулю.

Зато убойный, разрушительный эффект для "путиномики" от гонки за мифическим преимуществом - почище ядерной атаки.

Пусть радуют заказчика новые "цирконы" - бессмысленные в ядерном конфликте, но исключительно полезные в качестве подрыва нашего режима в его погоне за имперским миражом.

Александр Хоц, «Фейсбук»