Белорус выиграл в российской игре «Угадай победителя «Оскара» 27.02.2019, 10:46

Никита Лаврецкий

За первое место сражались более 60 тысяч человек.

Белорусский режиссер Никита Лаврецкий выиграл конкурс «Угадай победителя премии "Оскар"», который каждый год проводит крупнейший российский сайт о кино «Кинопоиск». За первое место сражались более 60 тысяч человек, пишет tut.by.

— Почему я что не ставлю деньги на «Оскары», а играю в игре "Кинопоиска", где можно выиграть максимум сумку на пояс и тушь? — пишет Никита на своей странице в Facebook. А потом добавляет: — Оказывается еще в числе призов «Яндекс.Станция» — это какой-то суперагрегат по мотивам «Черного зеркала»! В этом году у меня впервые 1 место из 60 000 участников, и кто ещё будет спорить, что это самая скучная премия в мире?

— А ты, получается, угадал всех-всех? — уточняют журналисты.

— Из всех номинаций мимо только «Лучшие спецэффекты», «Монтаж звука», «Монтаж» и «Короткометражный игровой фильм».

Напоминаем, американская киноакадемия вчера раздала «Оскары». Лучший фильм — «Зеленая книга», лучшим актером признан Рами Малек («Богемская рапсодия»), а лучшей актрисой — Оливия Колман («Фаворитка»).