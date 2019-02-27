Конгресс США опубликовал новый законопроект о санкциях против России 3 27.02.2019, 10:59

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Теперь определить список банков для введения санкций предлагается президенту США.

Конгресс США опубликовал законопроект DASKA 2019 сенаторов Грэма и Менендеса, который был внесен 13 февраля. Глава о санкциях совпадает с той версией, которую видел The Bell.

Большинство пунктов остались неизменными в сравнении с законопроектом, обсуждавшимся летом прошлого года. Главное изменение – определить список банков для введения санкций предлагается президенту США.

Подробнее. Законопроект предполагает ограничения против госдолга, российских банков, проектов производства СПГ, российского киберсектора, энергетических проектов с участием России и приближенных к Владимиру Путину политиков и бизнесменов.

Главное изменение в сравнении с первым проектом DASKA – из ключевого пункта о санкциях против госбанков исчез список конкретных банков, в котором фигурировали ВТБ и Сбербанк. Теперь определить список банков для введения санкций предлагается президенту США.

В обновленный законопроект добавлены следующие пункты:

санкции против госбанков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;

ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты (сжиженного природного газа) вне территории России. Под это ограничение подпадают отдельные инвестиции от $1 млн или от $5 млн в течение 12-месячного периода;

санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что спустя полгода после вступления его в силу американская разведка должна предоставить в Конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

Первая версия законопроекта не прошла через Конгресс.