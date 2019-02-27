Победа: Профсоюз РЭП отстоял права молодой матери из Речицы 27.02.2019, 11:03

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Райпо хотело внести коллективную ответственность, но не смогло.

Апелляционная жалоба Речицкого райпо осталась без удовлетворения - коллегия судей оставила в силе решение по резонансному делу, в котором наниматель пытался истребовать недостачу с матери малолетнего ребенка, члена профсоюза РЭП, пишет praca-by.info.

Причем райпо планировало взыскивать эту сумму... с выплат по уходу за ребенком. Сегодняшнее суда 26 февраля комментирует представитель Марии Сивухо в суде, член Совета профсоюза РЭП, Андрей Стрижак:

-По слухам, в речицком офисе райпо отключена электроэнергия и телефоны, арестованы счета организации, поэтому неудивительно что ее представители пытаются хоть как-то удержать на плаву тонущий корабль и сами уйти от обвинений, ведь если есть недостача, то кто-то ее должен оплатить. В суде первой инстанции заседание было очень эмоциональным, что отразилось и в апелляции - райпо усомнилось в беспристрастности Речицкого суда и требовало областной суд отменить решение суда первой инстанции. Правовая позиция нашего профсоюза была выдержана и основана на строгом следовании закону, что и привело к закономерному результату - отказу в отмене решения Речицкого суда, которое было вынесено с учетом интересов Марии Сивухо.

Несмотря на то, что первая инстанция не сняла с продавца ответственность в полном объеме, сумма выплаты была существенно снижена и, с учетом того, что с детского пособия недостачу не выплачивают, Мария получила еще и отсрочку выплаты недостачи до достижения трехлетнего возраста ее ребенком.

Андрей Стрижак также подчеркивает, что представители истца говорили, что выплаты может взять на себя супруг Марии, который работает:

- Представители райпо предложили суду внести коллективную ответственность. Но это противоречит белорусским законам!

Решения судов и первой и аппелляционной инстанции Андрей Стрижак считает справедливым и доволен тем, что судьи вошли в положение молодой матери.

Предприятия потребкооперации ранее уже неоднократно становились оппонентами профсоюза РЭП в судах. Положение дел в этой торговой организации, как следует из материалов судов, во многих регионах страны плачевное. Конкуренция со стороны крупных торговых сетей, недостатки в управлении и архаичная структура, оставшаяся в наследство от СССР, влечет за собой трудовые и имущественные споры между нанимателем и работниками.

Профсоюз РЭП призывает всех, кто попал в ситуацию, подобную на случай Марии Сивухо, вступать в профсоюз, где пострадавшие могут получить квалифицированную юридическую помощь и информационную поддержку.