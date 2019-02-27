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Видеофакт: Российские ядерные ракетные комплексы застряли в пробке на МКАД

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  • 27.02.2019, 11:13
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Техника прибыла в Москву из Ивановской области.

Колонна российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» 26 февраля застряла в пробке на МКАД, пишет Defence blog.

Техника прибыла в Москву из Ивановской области для участия в параде на Красной площади, который пройдет 9 мая.

Экипажи ПГРК прошли более 400 километров по федеральным автомагистралям и дорогам с высокой интенсивностью движения, включая федеральную трассу М7 и МКАД. «Ярс» базируется на шасси МЗКТ-79291 с колесной формулой 16×16.

Сама ракета несет четыре термоядерных боевых блока мощностью до 300 килотонн каждый и комплект ложных целей. Дальность полета ракеты составляет порядка 12 тысяч км, а круговое вероятное отклонение комплекса оценивается как не превышающее величину 150 м.


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