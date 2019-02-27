Как на самом деле выглядела советская «мода» 13 27.02.2019, 11:33

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C нормальной одеждой в СССР были большие проблемы.

Сегодня будет интересный пост про убогую советскую моду — точнее, про ту одежду, в которой приходилось ходить несчастным советским гражданам все годы существования СССР, пишет блогер Максим Мирович в ЖЖ.

Факт — в "великой стране, запустившей человека в космос" с нормальной одеждой были большие проблемы, и тому, кто хотел более-менее прилично одеваться — приходилось в буквальном смысле танцевать с бубном в поисках приличного гардероба.

Что интересно — в последние советские годы ситуация стала меняться — начали открываться кооперативы, в страну стало попадать больше импортных вещей, и люди начали одеваться очень ярко, иногда даже слишком — это был такой себе неформальный протест против системы, которая десятилетиями одевала всех в мрачную одежду землистых цветов.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о советской уличной моде и о том, чем она закончилась. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Женская мода.

Для изучения советской моды лучше всего подходят фотографии советских очередей возле магазинов — именно в них люди были одеты ровно так, как ходили каждый день по улицам — можно оценить и гардероб, и так сказать уровень жизни.

На фото ниже можно разглядеть зинмюю женскую моду последних десятилетий СССР — в городах женщины носили пальто с меховым воротником и меховой шапкой из того же меха — такой комплект считался невероятным шиком, стоил больших денег и шился чаще всего на заказ. Дамы попроще носили "магазинные" пальто из тяжелой и негнущейся ткани (чаще всего клетчатого или просто однотонного цвета) с воротником из искусственного меха плохого качества — на фото можно как раз увидеть парочку таких пальто.

В ходу были также и вязаные женские шапки и шубы из искусственного (реже — натурального) меха. Отдельным шиком были сапоги — хорошие женские сапоги считались в СССР дорогой статусной вещью и легко могли стоить почти среднюю зарплату — баснословыне деньги для СССР. Хорошие сапоги в магазинах не продавались — их надо было "доставать", что неоднократно обыгрывалось в советских фильмах (например, в "Служебном романе"). Еще модной штукой считались полусапожки — особенно румынские, венгерские или финские (последние было достать сложнее всего).

Если зимняя толпа советских граждан выглядела весьма мрачно (из-за серо-буро-черной гаммы шуб и пальто), то осенне-весенняя выглядела еще более-менее ярко — из-за разноцветных осенних плащей. Бесформенные плащи, в лучшем случае подпоясываемые на талии ремнем, в последние годы СССР были весьма популярной женской демисезонной одеждой — их шили из водооталкивающей ткани с подкладкой из чего-то типа искусственного шелка. Утепления в плаще не было.

Бабушки в СССР имели свою "форменную одежду". Тут надо сказать, что "бабушкой" в СССР могла считаться женщина в возрасте всего лишь немного за 50 — многие дамы из-за тяжелой работы в СССР уже и выглядели соответствующим образом, и начинали соответственно одеваться — практически всегда это было какое-то дешевое пальто с воротником из искусственного меха, дешевая матерчатая обувь на плоском ходу, а на голове — неизменный платок либо (реже) вязаная шапка.

Летняя мода выглядела чуть повеселее, но в целом тоже весьма убого — женщины одевались в неудобные костюмы из шерстяных и полушерстяных тканей, носили неудобную и некрасивую обувь и в целом смотрелись как-то очень серо и скованно. Огромным контрастом в толпе советских женщин всегда выделялись иностранки, особенно если они были в количестве больше двух-трех — они одевались настолько ярко и интересно, что окружающая советская серость сразу становилась еще более серой и убогой.

Более-менее прилично старалась одеваться молодежь, но в общем и целом советская толпа на улицах выглядела примерно вот так:

Мужская мода.

Если вы думаете, что в СССР с мужской модой было лучше, чем с женской, то могу вам сказать, что все было еще гораздо хуже. На последнем фото в предыдущем разделе можно разглядеть ту самую советскую мужскую "моду" — зимой носили какие-то бесформенные куртки или плащи землистых цветов, на головах — либо ужасные шапки-"петушки", либо не менее ужасные огромные зимине шапищи.

В последние советские годы в качестве головных уборов стали также популярны шляпы "а-ля Политбюро" и небольшие темные меховые шапки "а-ля Чаушеску". Брюки были всегда одинаковыми — из шерстяной или полушерстяной ткани, обязательно со стрелками.

Еще в семидесятые-восьмидесятые годы стали популярными болониевые куртки на молнии либо (чаще) на кнопках. Болониевые куртки были двух видов — тонкими ветровками либо с утеплением, и в целом одно время даже считались шиком (особенно румынские и ГДР-овские), как пел Высоцкий — "мои друзья хоть не в болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют — из экономии, хоть поутру — да на свои".

Среди мужчин постарше был популярен образ "Горбачев на прогулке" — для этого надевали пляпу, костюм с галстуком, а также двубортный плащ либо пальто — такой стиль одежды напоминал "руководящего работника" и считался показателем статуса — на фото ниже слева вы легко отыщете одного такого дядечку.

Из головных уборов, как я уже написал выше — были популярны шапки-петушки, которые выглядели примерно вот так. На снимке, кстати, еще не самые ужасные примеры — были шапки с гребнем в два раза выше, которые смотрелись на голове очень смешно и нелепо.

Совсем пожилые мужчины (точно так же, как и бабушки) ходили буквально в чем придется — обычно это было какое-то заношенное пальто неопределенного цвета и какая-нибудь старая и засаленная меховая шапка. Что, собственно, красноречиво говорит об уровне жизни и уровне доходов советских пенсионеров — бабушки и дедушки в СССР редко могли себе позволить новую одежду...

Мода протеста.

В последние советские годы стало очевидно, что СССР в плане моды сильно отстал от развитых стран. Людям надоела тотальная серость и убожество советского силя одежды — и в качестве своеобразного "протеста системе" стали появляться очень яркие и вызывающие наряды — особенно среди молодых парней и девушек. Людям надоело жить среди постоянной серости и мрака — и стиль одежды в ранние девяностые годы стал сильно отличаться от того, как одевались в СССР.