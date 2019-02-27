«90% спецназа выступают за падение тирании Мадуро» 2 27.02.2019, 11:39

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Фото: EPA

Истории пятерых беглецов-военных из Венесуэлы.

Попытка доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, обернувшаяся кровавыми столкновениями на границе страны 23-24 февраля, дала толчок волне дезертирства из венесуэльской армии.

После того, как военные получили приказ силой подавить акции венесуэльцев, требующих допустить в страну продукты питания и медикаменты, в соседнюю с Венесуэлой Колумбию бежало около 100 силовиков.

The Washington Post рассказывает истории пятерых таких беглецов. НВ публикует перевод этого материала

"Это вовсе не то, чего мы хотели"

Со щитом в руке, 21-летний старший сержант встал плечом к плечу рядом с другими солдатами венесуэльской Национальной гвардии в субботу, 23 февраля, когда его соотечественники вышли на массовый протест и попытались добиться пропуска гуманитарной помощи через границу с Колумбией.

Сначала все было мирно, рассказывает он. Потом три десятка человек, сторонников властей Венесуэлы, начали стрелять боевыми патронами в толпы протестующих. Затем в ход пошли слезоточивый газ, камни и резиновые пули.

"Мы осознали, что это вовсе не то, чего мы хотели, поэтому решили уйти", - говорит Вильфредо, старший сержант. Той же ночью он и двое других солдат сбежали с [венесуэльской] базы в Колумбию. Он разговаривает с прессой на условиях, что его полное имя не будет названо - из-за страха расправы с семьей, которая все еще находится в Венесуэле.

Колумбийские власти насчитали более 100 перебежчиков, таких как Вильфредо, с тех пор как протесты на границе обернулись насильственными столкновениями, в результате которых четыре человека погибли и десятки получили ранения. В интервью The Washington Post четверо перебежчиков заявили, что они были вынуждены покинуть страну после того, как им получили приказ подавить протесты силой. Еще один из собеседников – сотрудник спецназа – приехал из Каракаса, чтобы сбежать во время субботних демонстраций [23 февраля на колумбийской границе]. Все они также рассказали, что выступают против того, чтобы гуманитарные поставки продуктов блокировали или сжигали, в то время как их собственные семьи голодают.

"Они просто послали нас, чтобы репрессировать людей, которые на самом деле никому ничего не делали", - говорит Вильфредо, все еще одетый в военную форму, в офисе колумбийский властей в городе Кукута, где рассматривают случаи десятков венесуэльских перебежчиков.

Страх и ненависть к режиму

Этот небольшой всплеск дезертирства - подарок для венесуэльской оппозиции, которая потерпела поражение, когда ее план по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу разбился о жестокое сопротивление полиции, все еще преданной президенту Николасу Мадуро. Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, поддерживаемая США, уверяла, что вооруженные силы откажутся выполнять приказы властей, если им также предоставят продукты питания, чтобы справиться с продовольственным кризисом и наступающим голодом в Венесуэле.

Перебежчики говорят, что недовольство в рядах [армии] действительно велико, однако военнослужащих связывает страх.

Фото: EPA

"Приказ, поступивший от высшего командования, заключается в том, им разрешено стрелять в любого из нас, кто сделает шаг к мосту [разделяющему Венесуэлу и Колумбию] или попытается покинуть пост", - рассказывает 32-летняя сержант Пиньера Мартинес, находившая в [в приграничном венесуэльском городе] Сан-Антонио.

Мартинес говорит, что она сбежала утром в воскресенье, 24 февраля, попросив разрешения позавтракать вне военной базы. Затем она сменила маршрут и попросила людей на углу улицы одолжить ей гражданскую одежду.

Ей согласились помочь, отдав белую рубашку и темные брюки. Мартинес рассказывает, что перешла границу с Колумбией пешком - через каменистое русло реки и заросли кустарника. Затем, по ее словам, она явилась в колумбийскую полицию, где ее приветствовали и предоставили гарантии безопасность, а затем отвезли в офис миграционной службы.

21-летний Джейсон Кальдера говорит, что он знал: единственный свободный путь выход из военной базы лежит через душевую. Он взял туда свой рюкзак ранним вечером субботы, 23 февраля, затем дождался часа ночи, ускользнул с базы и прошел 40 минут пешком до границы.

Он говорит, что надел на палку белую футболку и поднял ее над высокими зарослями речного тростника, пытаясь обратить на себя внимание колумбийской полиции. Его пропустили, накормили и разрешили заночевать в полицейском участке. Утром, по его словам, чиновники помогли ему с оформлением документов, чтобы начать новую жизнь в этой стране.

"Я не знаю, почему они [власти Венесуэлы] хотят заблокировать гуманитарную помощь, - говорит Кальдера. – Люди в ней нуждаются".

Побег из Каракаса

Перебежчики пришли не только с ближайших баз. Уильям Канчина, сотрудник венесуэльского спецназа, рассказывает, что приехал из Каракаса под предлогом разведывательной миссии. Однако он договорился [о побеге] со своими контактами в колумбийской полиции, которые уже поджидали его в толпе на мосту Симона Боливара [близ города Кукута] в воскресенье, 24 февраля.

Мы не согласны с этими правительством, которое несет голод, нищету и невзгоды

Он говорит, что спокойно прошел мимо своего коллеги из венесуэльской национальной полиции, затем через облака слезоточивого газа на другую сторону, когда его подобрала колумбийская полиция.

"Я думаю, что 90% спецназа выступают за падение тирании [режима Николаса Мадуро], - рассказывает он. – Однако из-за страха, террора и сомнений они не перестают оказывать ему поддержку".

28-летний старший сержант Марио Веласкес Рейес, сказал, что он попросил разрешения покинуть свою базу в Каракасе, чтобы навестить госпитализированного брата. Вместо этого он отправился к границе.

"Мы не согласны с этими правительством, которое несет голод, нищету и невзгоды, - говорит он. – Власть [Мадуро] разрушила всю Венесуэлу".