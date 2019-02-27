Старая история по-новому: появился захватывающий трейлер «Короля Льва» 1 27.02.2019, 11:51

Мультфильм стал самой ожидаемой премьерой в этом году.

Новый мультфильм студии Disney "Король Лев", который стал самой ожидаемой премьерой в этом году, снова покоряет сердца поклонников, пишет «Сегодня».

На этот раз во время одной из рекламных пауз 91-й церемонии награждения премии "Оскар" студия Disney показала расширенный ТВ-ролик одного из своих будущих римейков "Король Лев".

Это новое творение создателя "Книги джунглей" Джона Фавро. Мультфильм будет художественной адаптацией мультфильма "Король Лев", который вышел в 1994 году. Это история маленького львенка Симбы (Дональд Гловер), чей отец Муфаса (Джеймс Эрл Джонс), король африканской саванны, погибает благодаря лапам родного брата Шрама (Чиветель Эджиофор). Маленький Симба убегает и находит убежище вдали от родного прайда. Он взрослеет вместе с новыми друзьями Тимоном (Билли Айкнер) и Пумбой (Сет Роген), пока не становится достаточно взрослым, чтобы вернуться и самому стать королем зверей.

Вместе с голосами перечисленных выше актеров в картине "Король Лев" прозвучат голоса певицы Бейонсе (Нала) и актрисы Элфри Вудард (Сараби).