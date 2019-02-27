Трамп лично одобрил отключение российской «фабрики троллей» от Интернета 7 27.02.2019, 11:59

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Проведенная операция стала частью более широкой стратегии.

Президент Дональд Трамп лично одобрил военную операцию США против российского Агентства интернет-исследований, которому американское Киберкомандование отключило доступ в Сеть во время промежуточных выборов. Об этом сообщает NBC.

По данным источников, офис "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге остался без Интернета за несколько часов до начала электорального события и еще в течение нескольких дней после этого.

По данным американского телеканала, проведенная операция стала частью более широкой стратегии по защите электоральной системы –программы, которая также была поддержана главой Белого дома.

Представитель Киберкомандования Джозеф Холстед заявил об отказе комментировать секретную операцию. "Киберкомандование продолжит выполнять задачи в рамках общегосударственных усилий по защите наших выборов и демократических институтов от иностранной вредоносной деятельности", – сказал он.

О проведении кибероперации накануне рассказала газета Washington Post. По ее данным, "тролли" настолько были разочарованы сложившейся ситуацией, что пожаловались системным администраторам на возникшие трудности в своей "работе".

Это была первая наступательная операция Кибернетического командования США в целях защиты электоральной системы. Соответствующие полномочия были предоставлены американским спецслужбам в прошлом году Конгрессом и президентом Дональдом Трампом. Как отмечается, Пентагон остался доволен результатами.

"Фабрика троллей" считается принадлежащей Евгению Пригожину – близкому другу Владимира Путина. Пригожин, которого подозревают еще и в проведении частных военных кампаний за рубежом посредством "ЧВК Вагнера", оказался в санкционном списке США вместе с Агентством интернет-расследований, а также более чем десятью агентами, которых американские власти обвинили во вмешательстве в выборы.