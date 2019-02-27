Cегодня - день памяти Бориса Немцова 27.02.2019, 12:17

Борис Немцов

Четыре года назад был убит российский оппозиционный политик.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Его застрелили в спину. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым. Заказчика убийства до сих пор не нашли.

Борис Немцов не был безразличен к судьбе Беларуси. Российский политик всячески поддерживал белорусскую демократическую оппозицию, был жестким критиком режима Лукашенко, выступал за независимость нашей страны.