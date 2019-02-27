Как бычок погубил зампреда 7 27.02.2019, 12:31

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Александр Иоскин

Второй человек района приговорен к сроку за кражу скота.

Напомним вам диковатую историю из Ушачского района (не ту, что про Ухтинского, а даже лучше). Первого зампреда исполкома Александра Иоскина обвинили в том, что он изощренным способом украл бычка с фермы, пишет onliner.by.

Начали копать, попутно выяснилось, что там не хватает еще примерно 70 голов... Бывшему руководителю вынесли приговор.

До задержания Иоскин трудился вторым человеком района, отвечал за аграрную отрасль. Еще раньше, до назначения в районную верхушку, тоже работал по этому профилю — в местном управлении по сельскому хозяйству и продовольствию. Заявление об отставке он писал уже из витебского СИЗО.

Предприятие, о котором идет речь, — бывший колхоз, а теперь ОАО «Ильюшинский». По сути, это государственное предприятие.

ДФР разоблачил зампреда и прочих прошлой осенью. Сотрудники финансовой милиции тогда в общих чертах рассказывали, как была организована операция по похищению и убийству животного, сколько подчиненного народа пришлось привлечь руководителю. Фигуранты (кроме самого заместителя председателя) на этапе следствия признали вину, за бычка заплатили хозяйству. Но, возможно, этим животным дело не ограничивается...

Учитывая бывшую должность обвиняемого, судили его в соседнем Лепельском районе. Все это время он находился под стражей. Вину не признал.

По этому же делу проходит вторая обвиняемая, главный зоотехник предприятия. Она сотрудничала со следствием и на протяжении процесса оставалась на свободе.

Вчера районный суд объявил решение. 59-летний Александр Иоскин признан виновным в организации завладения имуществом с использованием служебных полномочий группой лиц по сговору. Он же признан виновным в превышении власти из корыстной заинтересованности. Приговор — 4 года колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также Иоскин должен заплатить штраф 300 базовых величин.

Женщина признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Наказание — 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также штраф 50 базовых величин.

В обоих случаях приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Между тем по-прежнему интересна судьба тех самых 70 коров, которых недосчитались осенью. Заместитель начальника УДФР по Витебской области Андрей Лемнев рассказал, что в этой части истории еще разбираются соответствующие органы. Дело выделено в отдельное производство, идут ревизии, экспертизы. Факт огромной недостачи есть, осталось найти виновных.