В Швеции сообщили о задержании российского шпиона 27.02.2019, 12:38

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Задержанный занимался шпионажем в пользу России минимум с 2017 года.

Полиция безопасности Швеции задержала мужчину по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России, сообщает 27 февраля пресс-служба ведомства, сообщает "Гордон".

Мужчину задержали в столице Швеции Стокгольме вечером 26 февраля.

"Речь идет о человеке, подозреваемом в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", – заявил глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции Даниэль Стенлинг.

Как отмечается в пресс-релизе, "служба безопасности давно занимается этими вопросами и проводит интенсивные разведывательные и следственные работы".

Предполагается, что задержанный занимался шпионажем по крайней мере с 2017 года.

"Задержанный работает в шведской сфере высоких технологий с информацией, которая, как известно службе безопасности, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей", – добавили в пресс-службе.

Стенлинг подчеркнул, что "угрозы Швеции стали более обширны, чем несколько лет назад", в связи с технологическим прогрессом.