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Гомельчанин окончил курсы водителя троллейбуса, но оказался «не годен»

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  • 27.02.2019, 12:47
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Константин Аксёнов

С него требуют более 3000 рублей.

Гомельчанин прошёл медкомиссию на водителя троллейбуса, окончил курсы, а до работы оказался не допущен по состоянию здоровья, пишет gomel.today. Теперь с парня требуют свыше 3 тысяч рублей. Как такое возможно?

Константин Аксёнов из Гомеля отучился на курсах Управления по труду, занятости и соцзащиты Гомельского горисполкома, был допущен медкомиссией, а когда хотел приступить к работе, выяснилось, что имеются прямые противопоказания. Сразу на это внимания не обратили и подписали «годен». Сейчас с него пытаются взыскать более 3 тысяч рублей.


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