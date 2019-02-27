Западные банки объявили бойкот валютным долгам России 3 27.02.2019, 12:51

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Они не хотят торговать российскими бумагами.

Ряд западных банков начали отказываться от проведения торговых операций на рынке суверенных российских евробондов - долговых обязательств правительства РФ в иностранной валюте.

Как пишет finanz.ru, oб этом Bloomberg cообщил Ян Ден - главный аналитик британской Ashmore Group Plc, одного из крупнейший зарубежных держателей российского госдолга с суммарными активами на 78 млрд долларов.

Все меньше банков выступают маркет-мейкерами по российским активам: они не хотят торговать суверенными бумагами из-за риска санкций. Из-за этого ликвидность рынка падает, и выйти из российского долга становится сложнее, жалуется Ден.

Инвесторы, желающие продать евробонды РФ, вынуждены работать с российскими госбанками в лице Сбербанка или ВТБ. «А если они в какой-то момент окажутся под санкциями, у вас будут большие проблемы», - говорит Ден.

По его словам, Ashmore сокращает вложения в суверенные бумаги России, поскольку не хочет поставить своих клиентов в ситуацию, когда они не смогут выйти из госбумаг.

«Мой анализ подсказывает, что мы увидим больше санкций, и конца им не будет, - говорит Ден. - Простым следствием этого станет то, что все меньше банков будут выступать маркет-мейкерами по российским активам... Это может привести к ситуации, когда вы не сможете продать свои российские бонды».

Ashmore продолжает считать российские активы фундаментально привлекательными, а главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, позволяющую инвесторам зарабатывать на высоких процентных ставках в России, - лучшим председателем центробанка в мире, сказал Ден.

Но из-за риска санкций фонд держит позицию «ниже рынка» по гособлигациям и бумагам госкомпаний, включая банки.

По данным ЦБ, на 1 января на руках у иностранцев находились суверенные евробонды РФ на 16,687 млрд долларов, или 45,6% от всех бумаг в обращении. За 9 месяцев, по данным ЦБ, нерезиденты сократили вложения на 228 млн долларов.

На деле продажи фондов на вторичном рынке были выше, указывают аналитики Сбербанк CIB: в ноябре Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро, из которых около половины оказалось на руках у иностранцев.

Если исключить из расчетов этот новый выпуск, то только в четвертом квартале иностранные инвесторы сократили вложения в еврооблигации РФ на 310-360 млн долларов, подчитали в Сбербанк CIB. С апреля, таким образом, с рынка ушло почти 600 млн долларов.

«Это снижение является следствием доминирующего влияния геополитического фактора на отношение иностранных инвесторов к российскому риску», - отмечает аналитик Cбербанк CIB Александр Голынский.

«На четвертый квартал пришелся инцидент в Керченском проливе, а также победа демократов на выборах в Палату представителей Конгресса США; эти события у многих вызвали опасения ужесточения санкционного давления на Россию», - констатирует Голынский.

Эти опасения оправдались: в феврале группа сенаторов внесла в конгресс усиленную версию законопроекта о санкциях, который не удалось принять в прошлом году. Он требует запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российского госдолга - как в рублях, так и в любой другой валюте.

Впрочем, основной риск несет даже не сам проект, а то, что санкции с большой вероятностью будут ужесточаться и дальше, а под ограничения в конечном итоге попадет не только покупка госдолга, но и вторичный рынок, предупреждало в январе международное рейтинговое агентство Moody’s.

Де-факто это означает санкции по венесуэльскому сценарию: в феврале Белый дом запретил любые операции с госдолгом страны и бумагами нефтяной компании PDVSA, усилив валютный кризис, разогнавший гиперинфляцию до 2 000 000%.