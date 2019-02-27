Командующий ядерными силами США призывал к расширению договора СНВ-3 27.02.2019, 13:14

Генерал ВВС Джон Э. Хайтен

Фото: AP

Заявление генерала Хайтена связано с попытками РФ нарушить условия договора.

Глава Стратегического командования США, в ведении которого находится американский ядерный потенциал, заявил, что, по его мнению, основной договор США и России о контроле над вооружениями должен быть расширен, чтобы он охватывал все ядерные вооружения, а не ограничивал лишь часть из них, сообщает «Голос Америки».

Заявление генерала ВВС Джона Хайтена прозвучало в период, когда президент США Дональд Трамп изучает вопрос о целесообразности продления этого соглашения.

Хайтен заявил, что договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) выгоден американским военным, поскольку ограничивает базовые российские стратегические ядерные силы и позволяет получать «невероятно важное» понимание действий России с помощью инспекций.

Однако Хайтен предупредил, что многие из систем, разрабатываемых Россией, включая термоядерную торпеду и гиперзвуковой планирующий крылатый блок, о которых с гордостью рассказывал президент Владимир Путин в прошлом году, не подпадают под ограничения договора. Он также не охватывает широкий арсенал малых ядерных вооружений, которые иногда называют тактическим ядерным оружием.

«Я большой сторонник договора СНВ-3», – заявил Хайтен, выступая в комитете Сената по вооруженным силам во вторник. – С моей точки зрения, было бы идеально, если бы все ядерные вооружения стали частью следующего этапа СНВ-3, а не только те вооружения, которые указаны в нем».

Заявления генерала прозвучали в переломный момент в истории контроля над вооружениями. Подписанный президентом Бараком Обамой в 2010 году, договор СНВ-3 истекает менее чем через два года. Если администрация Трампа откажется возобновить его, то мир впервые с 1972 года вернется в эпоху отсутствия каких-либо юридически обязывающих или верифицируемых ограничений, накладываемых на две крупнейших ядерных державы.

Сославшись на нарушения со стороны России, ранее в этом месяце администрация Трампа официально объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – еще одного ключевого соглашения о контроле над вооружениями, которое связывает Вашингтон и Москву.

Вскоре Трампу предстоит принять решение о судьбе СНВ-3 – следует ли его продлить, завершить или попытаться провести переговоры о его замене новым пактом, который охватывал бы более широкий круг ядерных вооружений.

Белому дому предстоит решить, не приведут ли усилия по достижению более широкого соглашения к размыванию преимуществ СНВ-3 в его нынешнем виде.

Когда во вторник Хайтена спросили, намерена ли администрация продлить договор СНВ-3, он ответил: «Президент спрашивает меня об этом при каждой встрече со мной. Этот вопрос очень заботит его».

Россия дает понять, что она заинтересована в продлении договора.

По словам Хайтена, военные инспекции, которые позволяет проводить договор, являются «очень полезными» для него. Он рассказал, что договор позволяет американским инспекторам въехать на территорию России, заявить, куда они хотят отправиться, и осмотреть ядерный объект, чтобы удостовериться, что там находится правильное число и тип вооружений. Российские инспектора могут делать то же самое в США.

«Наша разведка обладает очень большими возможностями, но ничто не может заменить возможности своими глазами, реально что-то осмотреть, – сказал Хайтен. – Поэтому нам приходится это делать. Но у них есть элементы, которые не являются элементами СНВ-3, представления о которых у нас нет».