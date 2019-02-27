В Полоцке десятки рабочих поднялись на защиту своего завода 5 27.02.2019, 13:22

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Рабочие на проходной Полоцкого винзавода.

Фото: spbpolack.ru

Работу могут потерять более 70 человек.

Работники Полоцкого винодельческого завода написали в «Нашу ніву» с просьбой сохранить свое предприятие-банкрот. Работу могут потерять более 70 человек.

«Наше предприятие находится на ликвидационном периоде более года, коллектив предупрежден о ликвидации завода, и контракты с нами продляют помесячно, что предусматривает увольнение работников без материальной компенсации. Местные власти в лице мэра города товарища Шевчука (Николай Шевчук — председатель Полоцкого райисполкома. — ред.) полностью не заинтересованы в сохранении предприятия, рабочих мест и коллектива, встреча представителей исполкома с коллективом завода ни о чем не говорила и носила формальный характер. Нам было сказано: „Все равно вас закроем“. Зампредседателя исполкома по экономике товарищ Колодынский (Александр Колодынский. — ред.) сказал: обнадеживать вас нечем, готовьтесь к увольнению. Единственное, что нам было предложено, — это переобучение на трактористов и поваров, но и с такими профессиями в городе нет работы», — пишут рабочие предприятия.

При этом работники сообщают, что руководство прилагает все усилия, чтобы спасти завод: «Наше предприятие на данном этапе работает безубыточно, даже с прибылью. Вовремя оплачивает налоги, затраты на энергоносители, приобретает все необходимые материалы. Заработная плата выплачивается вовремя, без задержек. Оборудование находится полностью в рабочем состоянии».

На предприятии трудится более 70 человек, многие из них более 30 лет.

«Около 80% работников — в возрасте от 45 лет и старше. Им будет проблематично найти работу в нашем городе и с такой специализацией, а у всех — семьи и дети. На помощь властей в трудоустройстве никто не надеется, так как в Полоцке практически нет работы. В сложившейся ситуации нашей вины нет: мы достойно и добросовестно исполняем свои обязанности и заинтересованы в дальнейшей работе предприятия. Для этого на нем есть все: производственные мощности, оборудование, специалисты и огромное желание работать», — отмечают работники винодельческого завода.

Напомним, экономический суд области вынес решение о признании банкротом и ликвидации Полоцкого винодельческого завода в июле 2017 года. Сумма накопленных долгов в 1,6 раза превышала стоимость его имущества.

Производство по делу о банкротстве завода было возбуждено в мае 2016 года по инициативе самого должника.

Предприятию — 90 лет, образовано в 1929 году.

После того как к заводу присоединили Подсвильский винодельческий и Чашникский спиртовой заводы, а также КУСХП «Стринадки» — экономика предприятия серьезно пострадала. Правда, в 2015 году эти структуры выделили из состава Полоцкого винзавода, но в них уже вложили немалые средства.

Кроме того, здесь произошли громкие уголовные дела, фигурантами стали четыре человека — бывшие директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель из Минска. Они приговорены к лишению свободы от 3 до 7 лет. Их «деятельность» аукнулась предприятию солидными задолженностями.