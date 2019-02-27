Это не Якутия и не Луганск: Это ведущая к школе-интернату улица в Ждановичах 9 27.02.2019, 13:37

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Фото: nn.by

Ждановичский сельисполком отвечает - «денег нет».

«Я попросил сына сфотографировать наши улицы и послать в интернет, — пишет nn.by Александр Островский из агрогородка Ждановичи Минского района. — Вы слышали про Ждановичи, в лесу возле нас построили новую, суперсовременную президентскую клинику. Там все на высшем уровне. Но стоит перейти железную дорогу — и вы попадаете в иную реальность.

Я попросил сфотографировать «центральные», можно так сказать, улицы Танкистов и Широкую. Центральными я их называю, так как на них приходится самый больший транспортный поток и тут же ходят люди на станцию, в центр агрогородка, дети — в школу, родители с детьми — в детсад. Тротуаров нет. Асфальт разбит настолько, что машины жмутся к заборам, чтобы не разбить подвеску. И здесь же, среди ям, к заборам жмутся люди.

Более того, по этой улице на электричку и с электрички, на автобус и с автобуса, в магазин и на почту ходят педагоги и учащиеся школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Это плохо кончится — аварией, трагедией. Неужели должна случиться трагедия, чтобы построить элементарные тротуары на основных улицах от станции до школы-интерната для глухих детей?

Улицы — это наш позор. Я говорю сыну: будут Европейские игры, встретишь туристов — привези их и покажи им, как мы живем. Какие у нас «чистота и порядок» в центре страны.

Ждановичский сельисполком отвечает: денег нет. «Минский Ремавтодор» ежегодно мне пишет отписки: «Ваша улица в план асфальтирования не включена. А на улицах таких-то и таких-то осуществлен ямочный ремонт». Они, действительно, два раза в год ставят заплатки. Через месяц эти заплатки снова рассыпаются: водоотведение отсутствует, мороз и вода быстро разрушают покрытие. Нужен капитальный ремонт. И еще раз повторюсь: на таких узких улицах, как наша, где ходят школьники, нужны тротуары!

А на них «средств нет», я в это не верю. «Нет средств» на улицы, где живут люди и ходят дети. Но средства нашлись на подъезд к поликлинике Лукашенко», — пишет житель Ждановичей Минского района.