«Кошмар Путина»: появились листовки о сопротивлении в Крыму 2 27.02.2019, 13:34

3,217

Фото: krymr.org

На полуострове растут проукраинские настроения.

В аннексированном Крыму активисты международного общественного движения #LiberateCrimea провели акцию "Оккупация Крыма – это дорога в никуда". Об этом сообщают Крым. Реалии.

По словам организаторов, сначала активисты хотели ко Дню сопротивления Крыма расклеить вдоль крымских дорог соответствующие листовки, но затем решили разместить их в менее опасных местах, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.

Поэтому листовки разместили там, где их могут увидеть прохожие.

Акция крымчан 26 февраля 2019 года

"По нашим наблюдениям, в Крыму растут проукраинские настроения", – сказал крымский активист движения #LiberateCrimea, просивший в целях безопасности не называть его имя.

Это уже третья акция, организованная активистами движения #LiberateCrimea в Крыму.

Листовка в рамках акции «Водную проблему Крыма решит лишь деоккупация!», 2018 год

По мнению одного из координаторов движения #LiberateCrimea, правозащитника Оливера Лооде затягивание процесса возвращения Крыма под контроль Украины несет большие риски.

"Главный риск – это замораживание конфликта, аналогично с Приднестровьем или Нагорным Карабахом. То есть ситуация, где de jure (юридически, - ред.) Крым может принадлежать Украине, но фактически никто не предпринимает действенные усилия для того, чтобы за это бороться, и где международное сообщество, по большому счету, забывает о существовании данного конфликта. "Замораживание Крыма», мне кажется, и является основной стратегией России", – отметил правозащитник.

Оливер Лооде

В Украине 26 февраля – день сопротивления Крыма российской оккупации.

26 февраля в Симферополе вывесили на мосту баннер с призывом к оккупантам покинуть украинский Крым.