Доллар и евро вновь подорожали 27.02.2019, 13:52

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 27 февраля 2019 года доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро увеличился на 0,0058 рубля (0,24%) и составил 2,4339 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0001 рубля (0,005%) до 2,1385 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0090 рубля (0,28%) и составил 3,2521 белорусского рубля за 100 российских.