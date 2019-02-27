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Оптическая иллюзия с верблюдом стала хитом Сети

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  • 27.02.2019, 14:01
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Благодаря оптической иллюзии верблюд «отрастил» слишком длинную шею.

Глядя на эту фотографию, очень веселящую пользователей интернета, многие в шутку думают, что у верблюдов есть нечто общее с жирафами — а именно очень длинная шея, пишет 120.su.

Фото сделал Дэвид Грейо во время поездки в Оман. К тому времени 45-летний мужчина уже настолько насмотрелся на верблюдов и сделал с ними столько снимков, что не думал, что животные эти смогут его чем-то удивить. Однако, мимо такой забавной сценки он пройти не смог.

Один верблюд пил воду из бака, другой же лежал позади того же бака, и в результате оптической иллюзии получилось так, что животные как будто слились в одно причудливое существо с невероятно длинной шеей.


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