«В тормозные барабаны засыпают песок»: новые подробности бунта водителей в Минске 6 27.02.2019, 14:11

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Водители троллейбусного парка прокомментировали нашумевшую историю о своей борьбе.

Худшее, что может сделать работник при нарушении своих прав, - это промолчать. Прессинг начальства часто заставляет людей вжимать голову в плечи, а на недостатки технического характера, даже ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей, закрывать глаза. Водители троллейбусного парка №3 в Минске сломали эту систему, составив петицию, в которой вскрыли все теневые стороны работы столичных автопарков, пишет abw.by.

К обращению работников троллейбусного парка №3 подключились также водители филиалов "Автобусный парк №2" и "Автобусный парк №5": люди не остаются в стороне и все меньше боятся говорить правду.

Претензий к своему руководству у водителей накопилось немало:

"В филиалах не функционирует должным образом порядок выявления и ремонта подвижного состава и его технического состояния. Рабочее место водителя не отвечает требованиям нормативных документов и техническим характеристикам завода-изготовителя. Не всегда устраняются заявленные неисправности. После подачи заявок подвижной состав выезжает на линию с теми же неисправностями. На большинстве единиц подвижного состава рабочая тормозная система не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов (Приложение 4, гл.1, п.1 ПДД).

При прохождении техосмотра в тормозные барабаны засыпают песок, зажимают тормоза или подгоняют настройки под стенд диагностики, после пары кругов по маршруту тормозная система опять не соответствует нормам, а в некоторых случаях происходит перегрев тормозных колодок. Неисправна система АБС. Нарушена герметичность пневматического тормозного привода (Приложение 4, гл.1, п.3 ПДД): выход воздуха из пневмосистемы менее чем за 15 минут при выключенном питании автобуса, троллейбуса.

У большинства единиц подвижного состава, выезжающих на линию, не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели (Приложение 4, гл.4, п.23 ПДД), для чистки стекол используем бутылки с водой на станциях, щетки не чистят зону видимости водителя. Внешние световые приборы (фары) светят условно и не освещают темные участки дороги (Приложение 4, гл.3 ПДД). Фары используются только для обнаружения автобуса и троллейбуса другими участниками дорожного движения".

От одного только перечисления неисправностей автотранспорта, перевозящего пассажиров, по словам водителей, может съехать крыша. Впрочем, крыша может съехать и у самого транспорта: 23 февраля у троллейбуса, передвигавшегося по улице Одинцова, прямо на ходу отвалился кусок крыши и упал на проезжую часть.

Но реалии таковы, что проблемы начинают решаться, лишь когда все, что могло произойти, уже произошло. А между тем техническое состояние общественного транспорта вызывает опасения и у пассажиров тоже. Так, в январе этого года на скользкой дороге занесло наполненный людьми троллейбус. Только благодаря мастерству водителя и, пожалуй, чуду обошлось без человеческих жертв. Хорошие шины могли бы обеспечить нормальное сцепление с обледенелой дорогой, но, по словам водителей, резина на троллейбусах старого типа везде никудышная.

Из петиции: "Износ резины выше нормы практически на всем подвижном составе, остаточная глубина рисунка протектора менее 2 мм (Приложение 4, гл.5, п.25 ПДД)".

Условия труда водителей, если верить изложенному в петиции, далеки о тех, что прописаны в законодательстве: отработанные часы давно превысили нормы, выплаты нередко снижаются, а о том, что такое туалет на конечных станциях и санитарные требования на рабочих местах, многие просто не слышали:

"В графиках ставят минимально возможное количество выходных, чтобы не платить водителям за выход в выходной в повышенном размере. Количество выходных дней часто не соответствует производственному календарю, выходных ставят меньше. Периодически после второй смены с поздним заездом ставят один выходной, и потом первая смена с ранним выездом (менее 42 часов непрерывного отдыха). В результате чего не успеваешь отдохнуть и восстановиться. Водители выходят на работу в утомленном состоянии (п.10.2 ПДД).

Санитарные нормы и микроклимат на рабочем месте за весь год, по нашим сведениям, не соблюдались: зимой при работающих печах отопления кабины на рабочем месте температурные показатели были +14 градусов, даже, по заявлению некоторых водителей, в мороз, при движении, температура в кабине опускалась до +5 С, и это при сидячей работе. Летом в жаркие дни температура воздуха на рабочем месте достигала +36 градусов (весь подвижной состав - с неработающими кондиционерами) и выше при длительных сменах (более 9 часов), при этом не предоставляли дополнительных перерывов, не сокращалась длительность рабочей смены".

Такие жалобы вовсе не единичны, однако реакция на них порой непредсказуема. Так, недавнее обращение водителей троллейбусного парка №3, направленное в прокуратуру и Министерство труда, вызвало лишь волну проверок в отношении… самих водителей.

Николай (имя изменено) - профессиональный водитель, в столичном троллейбусном парке №3 работает уже много лет.

- Я за рулем с 1996 года. Из десяти категорий, что есть в автомобильных "правах" (одиннадцатая - это водитель трамвая), у меня открыто семь - это чтобы вы представляли себе картину. В этом парке я когда-то начинал свою карьеру водителя, потом увольнялся, открывал категории… В ноябре 2015-го вернулся и работаю здесь уже больше трех лет без перерыва.

За эти три года, по словам Николая, он не брал даже больничного. За "своим" троллейбусом следит как за родным. Какое-то время мужчина полагал, что старательности и безукоризненного выполнения своих обязанностей достаточно, чтобы быть на хорошем счету у руководства и получать нормальную зарплату, но понял, что ошибся.

- Я продаю талоны пассажирам - так многие делают, это хорошая прибавка к зарплате. Недавно условия улучшили: за каждый проданный за 65 копеек талончик 25 возвращают нам. А еще я вышел на личный рекорд - продал в месяц тысячу талонов! Это 250 рублей к зарплате. Отличная прибавка!

Впрочем, "отличной прибавке" порадоваться не довелось. Николая лишили премии раз, другой… Причина - курил в форточку после того, как высаживал пассажиров. Это зафиксировали установленные в водительской кабине камеры.

- Я целый месяц нарабатываю, стараюсь, а они - хоп! - и одномоментно лишают меня премии, - не скрывает огорчения Николай. - И это носит массовый характер.

Петицию, составленную водителями троллейбусного парка №3 в дополнение к уже отправленному обращению, Николай и помогал составлять, и подписывал. Однако действия водителей имели последствия.

- Конечно, начальство, когда пошел уже "кипиш", попыталось это замять. Недавно меня начальник службы безопасности вывел и говорит: "Давай с тобой по-мужски. Вот нам надо это… Скажи честно, ты подписывал эти документы?" Я говорю: "Да. Если разговаривать по-мужски, то я подписывал". А он: "Вот, нам надо…" - "Что надо?" - "Написать, что якобы не все прочитал, и дать обратный ход". И те 50 человек, что предоставили свои данные… многие ребята поотказывались. Им порассказывали… Кто в общежитии живет, их детям того не будет, этого…

- То есть на них оказывалось давление?

- Да. И меня спрашивали: "А ты не боишься?" А я говорю: "А чего мне бояться?"

Статья 197 УК РБ. Преследование граждан за критику

1. Ущемление должностным лицом прав, свобод и законных интересов гражданина за направление им в государственные органы или общественные объединения предложений, заявлений или жалоб, либо за содержащуюся в них критику, либо за выступления с критикой в иной форме (преследование граждан за критику) - наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. То же действие, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Отдельным пунктом в петиции заострялось внимание на так называемых "разборах полетов". "Косяки" водителей, заснятые на установленные в кабинах камеры, широко обсуждались на собраниях: почти как в СССР, для полноты картины не хватает только доски позора.

"Отснятое видео демонстративно показывают на собраниях всем участникам, не спрашивая разрешение на это у самого водителя, показанного на видео".

То, что троллейбусы парка в большинстве своем находятся в ужасном техническом состоянии, Николай подтвердил: "В этом никакого секрета и нет, все же видно". Ему самому повезло: проработав несколько месяцев на "корче", он пересел на новый троллейбус. Там нет ни щелей в кабине, ни затекающей в эти щели дождевой воды, казалось бы - работай и радуйся, но условия работы и отношение к сотрудникам отравляют все хорошее.

- После отправки предыдущего обращения в руководстве парка зашевелились… Вот, к примеру, въезжаю я на территорию, а меня тормозят и спрашивают, работает ли подушка. Раньше у людей кирпичи подложены были - и никого это не волновало. Но сколько такое продлится, я не знаю. А "корчи" были, есть и будут, я думаю.

Говорят, что рыба гниет с головы. Однако люди, ответственные за принятие решений, продолжают упорно отсекать по частям хвост, изматывая проверками и санкциями простых работяг, "заминая" неудобные инциденты и ставя себе при этом галочку, что отреагировали. При таком подходе финал предсказать несложно.