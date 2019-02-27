Две трети россиян заявили о «всеобщем разложении» власти 27.02.2019, 14:14

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Индекс недоверия к Кремлю растет.

В массовом сознании российского населения продолжает укрепляться вера в то, что власть в стране тотально коррумпирована, при этом аресты высокопоставленных чиновников воспринимаются не как борьба с коррупцией, а как показательное шоу или проявления борьбы входящих в элиту кланов, сообщает finanz.ru.

Такие результаты получил «Левада-центр» в ходе проведенного в феврале опроса, посвященного делу Рауфа Арашукова - экс-сенатора от Карачаево-Черкессии, задержанного на заседании Совета Федерации по обвинению в организации двух убийств и воровстве газа вместе со своим отцом - дважды судимым советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым.

По данным «Левады», 68% россиян считают случаи получения взяток, обнаружения у чиновников больших сумм незадекларированных средств, их аресты и возбуждение уголовных дел «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти».

По сравнению с 2016 годом доля таких ответов выросла на 4 процентных пункта. Доля тех, кто считает подобные случаи «единичными и нетипичными» наоборот сократилась с 27% до 22%.

При этом только 25% респондентов считают задержание Арашуковых «проявлением серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате». Больше половины полагают, что это дело является следствием либо «борьбы за передел сфер влияния» (31%), либо направлено на «отвлечение внимания от реальных проблем в экономике (23%).

Сам факт ареста Арашуковых и скандал вокруг этого воспринимаются большинством россиян равнодушно, как рядовое событие, поскольку действует установка о тотальной коррумпированности государства, пояснил «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Также довольно устойчива установка, что это разборки отдельных кланов. Чем более информированы и образованны люди, тем сильнее такие убеждения. Например, в Москве 82% считают это признаком общей коррумпированности властей».

Всерьез как борьбу с коррупцией это воспринимают пожилые и не очень образованные люди из провинции, большинство же молодежи вообще не знает ничего об аресте Арашуковых, отмечает социолог.

Арест в 2016 году министра экономразвития Алексея Улюкаева все-таки многих удивил, поскольку замаранными оказались люди из либерального лагеря, которые часто говорят о честности в политике, добавляет Гудков: «В данном же случае в отношении представителей кавказских республик таких мыслей нет, все это воспринимается как разборки местных кланов, люди уверены в их коррумпированности».