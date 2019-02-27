Индия привела в полную боевую готовность армию и пограничников 1 27.02.2019, 14:27

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В некоторых районах страны временно закрыли учебные заведения.

Армия и пограничные войска Индии привели в полную боевую готовность из-за эскалации напряженности отношений с Пакистаном, передает The Times of India (перевод – zn.ua).

При этом военные и пограничники находятся в боевой готовности по всей границе Индии с Пакистаном.

Отмечено, что соответствующее решение индийские власти приняли после того, как Пакистан нарушил воздушное пространство Индии. Также ночью пакистанские военные обстреляли районы Индии с гражданским населением.

Индийских военных и пограничников привели в полную боевую готовность не только вдоль линии контроля в Кашмире, где и было нарушено воздушное пространство, но и на границе с Пакистаном за пределами.

Также индийские власти решили временно закрыть учебные учреждения в радиусе 5 километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч.

Напомним, 26 февраля пакистанские ВВС сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана.

Отметим, авиаудары ВВС Индии стали первыми с 1971 года, обе страны обладают ядерным потенциалом. В Министерстве иностранных дел Индии заявили о том, что налет произведен "из-за нежелания властей Пакистана разобраться с террористической угрозой на своей территории".

Также в МИД заявили о том, что на этой территории готовят боевиков для новых атак против Индии. В результате авианалета, по словам индийских дипломатов, ликвидированы 300 боевиков.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о том, что его страна не имеет никакого отношения к взрыву смертника, в результате которого погибли 40 индийских солдат в Кашмире, добавив, что напряженность может только ослабить диалог.

Индия и Пакистан претендуют на разделенную территорию Кашмира в целом. Повстанцы борются с индийским контролем с 1989 года.

Большинство кашмирцев поддерживают требование повстанцев об объединении территории либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны, а также участвуют в уличных гражданских акциях протеста против контроля Индии.

Стоит отметить, что раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах. Регион на индийскую и пакистанскую части разделяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Часть территории Кашмира Пакистан передал Китаю в 1963 году. Несмотря на то, что Кашмир населен преимущественно мусульманским населением, власти региона в 1947 году приняли решение о его присоединении к Индии, которое Пакистан не признал. Это спровоцировало конфликт между двумя государствами, который привел к установлению в 1949 году линии прекращения огня, разделившей регион. С тех пор радикальная часть мусульманского населения, оставшегося в индийской части региона, ведет вооруженную борьбу за присоединение к Пакистану.

Обстановка в регионе стабилизировалась после заключения в 2003 году соглашения о перемирии, которое тем не менее, периодически нарушается.