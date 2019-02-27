Мясникович: Положения договора о «союзном государстве» незыблемы 5 27.02.2019, 14:33

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Михаил Мясникович

Фото: bymedia.net

Председатель «совета республики» заявил о развитии «союзнических отношений» с РФ.

Положения «союзного договора» Беларуси и России должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии, заявил председатель «совета республики национального собрания» Беларуси Михаил Мясникович на заседании совета по взаимодействию органов местного самоуправления в Минске в среду, передает Interfax.by.

«Договор 1999 года является актуальным и сегодня, и его положения должны оставаться незыблемыми и не подлежащими ревизии и корректировке. Иначе рухнет вся конструкция», — сказал Мясникович.

Как полагает «спикер» верхней палаты «парламента», союзнические отношения необходимо развивать.

Он также подчеркнул, что решения о продвижении по пути союзного строительства следует принимать в соответствии с принципами и порядком, закрепленными в статье 2.

«Направления развития интеграции сторонам следует вырабатывать в соответствии со статьями 17 и 18. Там все перечислено. Если не учитывать эти подходы, то взаимодействие осложнится», — заявил Мясникович. Он обратил внимание на то, что «сегодня и так у нас на общем рынке самые серьезные конкуренты — это российские товары». «Почему? Качество и цены близки между собой, а экономические условия у российских производителей более комфортные, особенно по энергоносителям и другим сырьевым товарам», — сказал председатель «совета республики».

Что касается экономического союза, Мясникович полагает, что «к нему, где и общая валюта, еще надо идти, устраняя проблемы предыдущих этапов».

Мясникович также отметил, что Евразийский экономический союз пока не смог до конца раскрыть свой потенциал.

«Евразийский экономический союз за три с половиной года работы до конца не раскрыл свой потенциал, а ожидания были большие», — сказал Мясникович.

Он констатировал, что в ЕАЭС слабо проработан вопрос согласованной промышленной политики. «Практически не создаются совместные акционерные общества и другие компании, которые являются во всем мире основным звеном интеграционных проектов и инновационной глобальной экономики», — заметил «спикер верхней палаты».

По информации Мясниковича, в Беларуси зарегистрировано 6,3 тыс. совместных компаний с иностранным капиталом, из которых 2,5 тыс. субъектов хозяйствования с российскими корнями. «Но это, как правило, небольшие организации, они несущественно влияют на производственную сферу. А (совместных предприятий. — Прим. ИФ) с капиталом из других стран ЕАЭC вообще мало: с Арменией — 58, Казахстаном — 45, Киргизией только 3», — отметил он.