До Суперкубка Беларуси осталось два дня 2 27.02.2019, 14:47

Который из футбольный клубов укомплектован лучше?

Белорусский футбольный сезон стартует в субботу, 2 марта, матчем за Суперкубок страны. Pressball.by в преддверии поединка сравнивает кадровый потенциал БАТЭ и брестского "Динамо". Сравнение — не в пользу чемпиона...

Перво-наперво, разумеется, стоит поговорить о разнице в тонусе. Брестчане практически все межсезонье провели на сборах на теплых берегах и успели провести спарринги с рядом серьезных соперников. БАТЭ ограничился одним турецким сбором, зато у борисовчан был бонус в виде двух матчей в плей-офф Лиги Европы с "Арсеналом". После матча в Лондоне "желто-синие" остались в Англии и тренировались там еще неделю. Они вернулись в Беларусь во вторник, динамовцы прилетели из ОАЭ в среду…

Вратари

БАТЭ (8/10)

На последнем рубеже ничего не поменялось ни у Борисова, ни у Бреста. В стане чемпиона незыблемо место номера один для Дениса Щербицкого, который довольно неплохо смотрелся в дуэли с "Арсеналом". Он отыграл насухо первый матч, совершив несколько качественных сэйвов. Немало спасал и в Лондоне, однако пропустил трижды, причем однажды из-за своей же ошибки на выходе. За спиной Щербицкого — Антон Чичкан и еще более молодой Александр Свирский.

Динамо (8/10)

У "Динамо" номинально первый номер по-прежнему у Александра Гутора, хотя и молодому Павлу Павлюченко нередко оказывается доверие. Здесь у главного тренера Марцела Лички, пожалуй, есть выбор.

Защитники

БАТЭ (6/10)

Перед противостоянием с "Арсеналом" главный тренер БАТЭ Алексей Бага говорил о том, что нет ничего страшного в том, что борисовчане не успели усилиться до плей-офф Лиги Европы — до старта чемпионата в любом случае есть время. Однако пока в преддверии Суперкубка ситуация с составом "желто-синих" приблизительно такая же, как перед "Арсеналом". Особенно это заметно по линии обороны. В распоряжении Баги, по сути, четыре стопроцентных защитника — Риос, Волков, Филипенко, Филипович. Они играли против "канониров", в таком же сочетании, скорее всего, выйдут и в против брестчан. При этом возможностей для маневра у тренерского штаба борисовчан не слишком много, если вдруг кто-то выпадет из обоймы. В обороне при надобности могут сыграть Яблонский и Симович, а на фланге новичок Бессмертный. Однако в целом очевидно, что оборонительная линия БАТЭ нуждается в укреплении.

Динамо (8/10)

У брестчан с точки зрения кадров в обороне полный порядок. На место в основном составе могут претендовать семь игроков. Веретило, Витус, Дуарте, Кики и Иванов — обойма прошлого сезона. К ним присоединились двое новичков — игрок национальной сборной Беларуси Александр Павловец и грек Георгиос Кацикас. Переживать о том, как бы сформировать стартовый состав, Марцелу Личке точно не придется.

Полузащитники

БАТЭ (8/10)

Средняя линия, пожалуй, — самая сильная часть состава у обеих команд. У БАТЭ здорово выглядят лидеры Стасевич и Драгун, все в порядке с Глебом. В режиме боевой готовности Бага, Березкин, Мукам и Яблонский. Наконец оправился от проблем со здоровьем и полноценно вернулся в строй Симович. Плюс влился в команду единственный новичок, которого БАТЭ подписал за последний месяц — исландец Виллюмссон, который попробует компенсировать потерю Иванича. Словом, здесь борисовская команда выглядит не такой уж и обескровленной.

Динамо (9/10)

У брестчан все вообще в порядке — их полузащита, пожалуй, лучшая в стране с точки зрения подбора футболистов. Из них легко можно собрать среднюю линию для национальной сборной Беларуси — Быков, Кисляк, Савицкий, Нехайчик. Причем в сборную они, может, и пройдут, но не факт, что пройдут в основной состав "бело-синих". Ведь есть один из лучших опорников белорусского чемпионата Нойок, есть молодые Юзепчук и Седько. Ну, и, разумеется, громко вернувшийся в Брест Милевский. В общем, подбор игроков — просто топ!

Нападающие

БАТЭ (7/10)

Не секрет, что борисовчане ищут форварда на усиление. Пока в их распоряжении есть главный джокер прошлого сезона Максим Скавыш. Здорово себя проявил в играх с "Арсеналом" серб Неманья Милич, однако тем не менее он еще на стадии привыкания к новой команде. Как и его соотечественник Боян Дубаич. Четвертый штык — финн Яссе Туоминен, который все межсезонье пропустил из-за травмы. Еще один хороший нападающий "желто-синим" точно не помешает.

Динамо (8/10)

Брестчане же укомплектованы полностью. А если нет, решить этот вопрос уже невозможно, с тех пор как в федерации снова установили запрет на трансферы по следам "дела Савицкого". Динамовцы, которые чаще всего играют с одним форвардом, могут рассчитывать на Лаптева, Фамейе или Хобленко. На сезон, пожалуй, хватит, тем более что если вдруг случится форс-мажор, на острие вполне способны отправиться Милевский или Савицкий.