Эксперты TripAdvisor назвали лучшие в мире пляжи

Эксперты TripAdvisor назвали лучшие в мире пляжи1
- 27.02.2019, 14:56
Полный список включает десять наименований.
Туристический ресурс TripAdvisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, сообщает korrespondent.net.
Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.
Топ-10 пляжей мира по версии TripAdvisor:
Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия
Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте
Eagle Beach, Аруба
Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания
Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос
Clearwater Beach, Флорида, США
Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия
Seven Mile Beach, Каймановы острова
Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика
Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка
Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.