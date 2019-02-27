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Трамп и Ким Чен Ын начали второй саммит во Вьетнаме

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  • 27.02.2019, 15:07
Фото: AP

Они сегодня проведут встречу с глазу на глаз.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский правитель Ким Чен Ын сегодня встретились во второй раз, на этот раз во Вьетнаме.

Об этом сообщает CNN (перевод - «Европейская правда»).

Лидеры двух стран пожали руки и позировали фотографам на фоне флагов, открыв двухдневный саммит.

Встреча проходит в центре Ханоя в отеле Metropole. Трамп и Ким Чен Ын сегодня проведут встречу с глазу на глаз, пока неизвестно, будет ли после нее пресс-конференция.

Трамп пообещал Северной Корее "огромное будущее". "Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал", - сказал Трамп Киму.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.


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