Трамп и Ким Чен Ын начали второй саммит во Вьетнаме 3 27.02.2019, 15:07

Фото: AP

Они сегодня проведут встречу с глазу на глаз.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский правитель Ким Чен Ын сегодня встретились во второй раз, на этот раз во Вьетнаме.

Об этом сообщает CNN (перевод - «Европейская правда»).

Лидеры двух стран пожали руки и позировали фотографам на фоне флагов, открыв двухдневный саммит.

Встреча проходит в центре Ханоя в отеле Metropole. Трамп и Ким Чен Ын сегодня проведут встречу с глазу на глаз, пока неизвестно, будет ли после нее пресс-конференция.

Pres Trump “I think your country has incredible economic potential, unlimited” Is “little rocket man” Kim Jong Un smart enough to realize it? Let’s hope so! #TrumpKimSummit #WednesdayWisdom pic.twitter.com/f8yuTwA0ku — Ryan Cale (@rcale1776) 27 февраля 2019 г.

Трамп пообещал Северной Корее "огромное будущее". "Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал", - сказал Трамп Киму.

#BREAKING US President Trump says thinks summit with Kim Jong Un will be 'very successful' pic.twitter.com/CSpeI4vSIz — AFP news agency (@AFP) 27 февраля 2019 г.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.