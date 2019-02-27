СК: При закупке вакцины «Эупента» были нарушения, но ребенок в Ганцевичах умер не из-за нее 2 27.02.2019, 15:16

Следственный комитет объявил о результатах проверки.

В смерти двухмесячного ребенка после вакцинации в Ганцевичах в прошлом году не виноваты ни вакцины, ни медики. К такому выводу пришли в СК по итогам проверки, сообщает tut.by.

Напомним, трагедия в Ганцевичском районе произошла 13 августа. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция).

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил, что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

Представитель ВОЗ в Беларуси отметил, что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.

Следователи установили, что до трагедии ребенок проходил плановые осмотры врачом. Какие-либо болезненные состояния, отклонения развития, а также аллергические реакции у него не проявлялись и не были выявлены. По сведениям, указанным в медицинских документах, и по результатам врачебного осмотра возможности предвидеть развитие аллергической реакции перед введением вакцин не было. Патологический процесс, приведший к критическому состоянию, развивался скоротечно и непредсказуемо.

Специальная комиссия Минздрава установила нарушения в ведомственных нормативных актах по ведению сотрудниками меддокументации, а также в плане соблюдения процедур вакцинации. Речь идет только об информировании родителей о возможных побочных эффектах после введения вакцины. К медикам применены меры дисциплинарного взыскания. Выявленные недостатки никак не повлияли на смерть ребенка. Каких-либо нарушений, связанных непосредственно с тактикой и техникой введения вакцин, также не установлено.

Согласно заключению комиссионной комплексной судебной медицинской, фармакологической и химической экспертизы, причиной смерти ребенка стала полиорганная недостаточность, обусловленная тяжелым анафилактическим шоком на адекватно назначенные и правильно введенные вакцины «Имовакс Полио» и «Эупента».

Следствие пришло к выводу, что в действиях должностных лиц и сотрудников медучреждений нет составов преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» и «Служебная халатность».

СК сообщает, что следователи всесторонне изучили обстоятельства закупки медицинского препарата «Эупента» и качества вакцины. Они установили нарушения процедуры закупки, связанные с несовершенством законодательства и продиктованные объективной необходимостью приобретения большого количества вакцины в кратчайшие сроки. При этом причинной связи между действиями органов и учреждений здравоохранения по проверке, сертификации, испытаниям и введению в эксплуатацию вакцин «Имовакс Полио» и «Эупента» с наступлением смерти ребенка не установлено. Нарушений условий хранения, получения, отпуска и введения лекарств не было.

Следователи изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента»: в том числе сертификаты заводского анализа препарата из Южной Кореи и сертификат, выданный для страны-импортера.

Сейчас в Беларуси продолжают делать прививки вакциной «Эупента». При этом с января по август 2018 года сделали около 100 тысяч прививок «Эупенты» и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество подобных реакций после введения другой вакцины, которую использовали раньше, было в разы большим.

По результатам проверки СК готовит представление в адрес Минздрава с предложениями инициировать изменения в законодательстве, касающемся закупки медпрепаратов.