Угроза мокрыми ракетами 2 Юрий Райхель, «День»

27.02.2019, 15:23

Пришлось президенту России Владимиру Путину заняться нелюбимым делом.

Отставить на какое-то время геостратегию, геополитику и другие возвышенные вещи и снизойти до проблем подведомственного народа. В этом году послание Федеральному собранию было в основном посвящено проблемам внутренним. Гражданам национальный лидер рассказал, что очень скоро они будут жить лучше и веселей. И деньги для этого у государства есть.

Какие понадобятся средства и где их взять докладчик скромно умолчал. Рассказал только о некоторой компенсации пенсионерам очень обиженным соответствующей реформой. Почти три десятка миллиардов рублей, которые для этого найдутся, деньги для российского бюджета очень небольшие. Отсюда возникает очень серьезное подозрение, что осчастливят далеко не всех, но пока об этом откровенно не говорят. Именно поэтому ничего не было сказано о том, какие средства будут направлены в образование, медицину и культуру, чтобы они достигли небывалых высот.+

В силу отмеченных обстоятельств внешняя политика заняла в послании мало места. Не обошлось без традиционных угроз зеркально и асимметрично ответить американцам на их выход из договора о ракетах средней дальности.

И опять о ракетах, которые гремя огнем и сверкая блеском высокотемпературного покрытия, полетят с десятикратной больше звука скоростью бомбить Нью-Йорк и Флориду.

И вот что удивительно. Телеканалы CNN, Fox News, NBC, CBC совершенно проигнорировали эти угрозы. Более того, не то что на первые полосы, но вообще не упомянули о послании Путина ведущие американские газеты The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times. И даже во Флориде, которая первой подвергнется нападению, ведущая газета The Miami Herald пропустила все эти угрозы как ничего не стоящие.

Что же такое случилось, чтобы в отличие от прежних времен ни американская пресса, ни генералы Пентагона, ни дипломаты госдепартамента совершенно не позаботились, чтобы проинформировать население США о том, что может прилететь к ним из России.

Ответ следует искать в той трагической истории, которую рассказал на оружейной выставке в Абу-Даби генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Отметим, что данная корпорация в своем большинстве и отвечает за выпуск высокотехнологичного российского оружия. В частности противоракетных комплексов С-300 и С-400.

Вообще с комплексами С-400 произошла очень занимательная история. Началась она уже в несколько далеком 2007 году. Комплекс С-400 «Триумф» возили на парадах на Красной площади в Москве, рассказывали о его грозной силе и поражающих всех врагов способностях. Его приняли на вооружение в российскую армию.

И вдруг в 2015 году выясняется, что только через 8 лет начались испытания ракеты 49Н6 для него. Завершились испытания только в июле 2018 года. Оказывается, что до этого времени знаменитые комплексы С-400 стояли пустыми.

И это не все. В 2015 году был подписан контракт с Китаем на поставку комплексов С-400. Проходит время, китайские партнеры начинают беспокоиться. Контракт есть, а ракет, как оказывается, нет. Для первоначального их успокоения им поставили старые ракеты. Однако как азиаты они начали задавать неудобные вопросы. Типа того, что мы на это не подписывались и извольте выполнять условия контракта. Тянули, сколько могли, но теперь после завершения испытаний решили контракт все-таки выполнить и ракеты поставить. Уж какие есть.

Да и тут не все оказалось ладно. И поведал господин Чемезов в Абу-Даби душераздирающую историю. Для доставки ракет покупателю их погрузили на судно «Никифор Бегичев», а оно, кто бы мог подумать, попало в шторм в Северном море. До этого времени за этим морем ничего подобного не водилось. Всегда спокойное и гладкое как лед катка. И вдруг такой пассаж. Шторм приключился.

И в этом шторме герметичные контейнеры дали течь и ракеты в них намокли. Пришлось, по словам Чемезова, весь груз уничтожить и теперь ракеты по контракту китайцы будут ждать до 2021 года.

Все это напоминает сказку для несмышленных. Во-первых, что это за герметичные контейнеры, которые в шторм протекают. Что на позиции комплексы С-400 выводят только при ясной и солнечной погоде? В пути от Москвы до самых до окраин поезда с ракетами в герметичных контейнерах никогда под дождь не попадают?

Во-вторых. Если контейнеры такие ненадежные и промокают, то что мешало их усилить и ввести дополнительную герметизацию. Путь предстоял очень неблизкий и в разных широтах. О штормах и ливнях очень надо было подумать. Однако ничего подобного сделано не было. Не подумали или не хотели подумать и сделать.

В-третьих. Из предыдущего возникает очень серьезное подозрение, что ракеты вообще не должны были доплыть до Китая. Контракт выполнить было нечем, а заказчик уже начал терять терпение. И тут на помощь пришло очень изменчивое Северное море со своими штормами. Намокли ракеты, что тут сделаешь. Природа, против которой самые надежные российские герметичные контейнеры с ракетами просто бессильны.

Из произошедшего можно сделать еще один вывод. Он касается комплексов С-400 в Сирии. Они поразительно молчат при налетах израильской авиации на иранские позиции в сирийских провинциях и даже вблизи столицы Дамаска. В Тегеране крайне раздражены таким поведением своих российских партнеров.

Ларчик очень просто открывается. Ракеты для С-400 появились только 11 месяцев назад, а до этого их либо просто не было, либо приходилось заряжать в комплексы старые ракеты от С-300 и даже от С-200. Наверное технически это не очень хорошо и грозило большими проблемами. Вот и приходилось вести себя тихо. Кстати, предыдущие модели С-300 и С-200 в той же Сирии показали себя, мягко говоря, не очень. По крайней мере, дострелялись до того, что вместо израильских самолетов сбили свой российский.

Из, на первый взгляд, мелкого происшествия с ракетами для С-400 «Триумф» никакого триумфа не вышло. Более того, оно наглядно показывает истинное состояние самой продвинутой в научном и технологическом отношении корпорации «Ростех».

Ничем не лучше ситуация в авиастроении, в частности, в гражданском. Тот же Сергей Чемезов официально подтвердил перенос сроков запуска серийного производства самолета с громким названием «Магистральный самолет XXI века» (МС-21) с 2019 года на конец 2020. Самолету явно не везет. Начало его серийного производства было запланировано на 2017 год, но было перенесено сначала на 2018, а теперь на 2020 год. Как теперь ясно и этот срок не будет выдержан, несмотря на официальный оптимизм, излучаемый чиновниками.

У другого детища российского авиапрома самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) тоже проблемы. Как писала газета «Ведомости», ирландская компания CityJet приняла решение отказаться от взятых в лизинг лайнеров. Она единственный европейский эксплуатант SSJ 100. В целом ситуация вокруг российской гражданской авиатехники не внушает особого оптимизма.

Вот и самое простое объяснение того, почему американцы просто проигнорировали угрозы Путина. В самом деле, российские высокотехнологичные подразделения оборонного комплекса не в состоянии произвести необходимые ракеты. Не важно, по каким причинам. То ли из-за научных и производственных проблем, то ли из-за банальной коррупции, то ли из-за всего в комплексе, то где основания предполагать их успехи в гораздо более сложном и дорогом оружии.

Технологические, производственные, научные и финансовые возможности СССР были несоизмеримо большими, чем у нынешней России. И, тем не менее, гонку вооружений он безнадежно проиграл. Так стоит ли сейчас беспокоиться, если у противника на порядки ниже возможности.

Так что пугает Путин только собственный народ. Может именно для этого и задумывалось его послание Федеральному собранию?

